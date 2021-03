Hannan Metals entdeckt hochgradige Kupfer-Silber-Aufschlüsse

Silber besitzt unter den Rohstoffen einzigartige Eigenschaften, die das Edelmetall für vielfältige Einsatzmöglichkeiten prädestiniert und deshalb sehr begehrt macht.

Auch Gold wird aufgrund der Geldmengenausweitungen eine glänzende Zukunft prophezeit.

diese Voraussetzungen lassen auch Rohstoffunternehmen immer mehr in den Anlegerfokus rücken. Vor allem wenn sie so gute Ergebnisse abliefern wie Hannan Metals Limited (WKN: A2DJ8Y / TSX-V: HAN).

Der kanadische Edelmetallexplorer legte jüngst Explorationsergebnisse vor, die nochmals das Potenzial der peruanischen ?Tabalosos?-Liegenschaft verdeutlichen, deren jüngsten Highlights in hochgradigen Kupfer-Silber-Aufschlüssen in den Gebieten ?Zona Este? und ?Zona Sur? zu finden waren und sich über eine Länge von insgesamt 2,5 Kilometer erstrecken.

?Tabalosos?, das Projekt, das im ?Joint Venture? mit ?JOGMEC? betrieben wird und auch das Kupfer-Silber-Depot ?San Martin? beherbergt, verspricht eine hervorragende Zukunft vor sich zu haben. Denn durch die Entdeckungen aufgrund der Weiterverfolgungen der hochgradigen Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr konnten auf dem mittlerweile 30 km langen Trend vier Schlüsselzonen ermittelt werden, die sich über eine Streichbreite von 5 km erstrecken.

Auf ?Zona Sur? wurden jüngst zwölf Kanalproben mit Aufschlüssen über eine Streichlänge von 500 m gefunden, wobei allerdings noch systematische Probenentnahmen notwendig sind, um die gesamte Breite der Mineralisierung zu bestimmen.

Spitzenergebnisse bestätigen Potenzial!

Die ertragreichsten Schlitzprobenergebnisse umfassen unter anderem 2,0 m mit 4,9 % Kupfer und 62 g/t Silber; 6,2 m mit 0,8 % Kupfer und 19 g/t Silber einschließlich 1,3 m mit 3,5 % Kupfer und 86 g/t Silber; 0,4 m mit 6,3 % Kupfer, 152 g/t Silber sowie 0,4 m mit 7,2 % Kupfer und 163 g/t Silber.

Die ?Zona Este? wurde bisher durch vier Aufschlüsse über eine Fläche von 80 mal 120 m nachgewiesen. Auch hier sind zusätzliche systematische Probennahmen erforderlich, um die gesamte Breite der Mineralisierung zu bestimmen. Die besten Ergebnisse in diesem Bereich waren 1,0 m mit 6,3 % Kupfer und 101 g/t Silber, 1,8 m mit 3,7 % Kupfer und 42 g/t Silber einschließlich 1,2 m mit 5,4 % Kupfer und 62 g/t Silber, 2,2 m mit 2,4 % Kupfer und 29 g/t Silber einschließlich 0,7 m mit 5,9 % Kupfer und 70 g/t Silber.

CEO Michael Hudson hob diesbezüglich hervor, dass es sich bei den Ergebnissen um die ersten hochgradigen Aufschlussentdeckungen handele, die sein Team bei ?Tabalosos? dank einwandfreier Prospektions- wie auch geologischer Arbeit gemacht hätte und veranschaulichte:

?Angesichts der Herausforderungen bei Oberflächenentdeckungen mit der vorherrschenden Boden- und Kolluvialbedeckung befinden sich die Teams nun wieder auf dem ?Feld? und sammeln detaillierte und systematische Bodenproben, um den mineralisierten Horizont zwischen den Aufschlüssen über mehrere Kilometer kartieren und füllen zu können.?

Feldarbeiten wieder aufgenommen! Neues Datenmaterial sollte bald eintreffen!

Peru unterliegt derzeit noch gewissen COVID-19-Abriegelungsbeschränkungen, weswegen die Feldarbeiten noch bis Februar 2021 ausgesetzt wurden. Mit COVID-sicheren Arbeitspraktiken wurden die technischen und sozialen Teams in der zweiten Märzwoche wieder mit den Feldarbeiten beauftragt. Parallel dazu arbeitet Hannan wie gehabt am ?San Martin?-Projekt weiter, was Firmenchef Hudson äußerst zuversichtlich in die nahe Zukunft blicken lässt, die einige Explorationsüberraschungen bereithalten sollte.

