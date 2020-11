Hast Du Immobilienpläne für die Zukunft?

Erstellt von Redaktion Geldanlage, Sonstige

Ralf Schütt liefert mit seiner Firma HIPPP (www.hippp.de) eine unabhängige ImmobilienBeratung, welche für und mit seinen Klienten ein langfristiges Konzept erstellt, wie sie mit Immobilien wirklich Geld verdienen resp. sich eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen können.

„Ich finde es gerade in der jetzigen Zeit besonders wichtig, daß sich die Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt Ihnen eine Zukunft und die Möglichkeit, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.“

Geld mit Immobilien zu verdienen ist längst nicht mehr nur ein Thema von Reichen und besser Verdienenden.

Wie in allen Gebieten kann man sich ausbilden, und für sich seinen Weg finden.

„In meinen Umfragen haben die meisten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Angst vor Mietnomaden oder überhaupt Angst an den falschen Mieter zu geraten. Auch die Presse möchte uns glauben lassen, daß diese Sorge stimmt“, so der Experte.

Immobilienscout hat nun eine Umfrage gestartet und 65% der befragten Vermieter gaben an, nie Probleme mit ihren Mietern zu haben.

„Auch eine gute Vermietung gehört zu den Gebieten, die man lernen kann.

Ein ganz wichtiger Punkt ist hierbei die individuelle Vermietungsstrategie. „Eigentlich steht und fällt damit fast alles: die Lage, die Finanzierungsstrategie, der Cash Flow.“

„Gerade in Krisenzeiten wie diesen ist man darauf angewiesen, daß die Miete fliesst, das stimmt. Mit der richtigen Strategie und richtiger Planung und Beratung kann man aber sehr viele Risiken ausschalten. Leider stellen einige Medien die vermietete Wohnung ausschließlich deswegen als Risiko dar. Ich persönlich finde das sehr schade. Sehen Sie die Immobilie als Chance und nutzen Sie diese.“

Ralf Schütt gibt neben seinem One-to-one coaching und seiner Beratung auch gerne Kurse an Volkshochschulen.

Hier bringt er den Teilnehmern das Basiswissen bei und erklärt die großen Zusammenhänge und wie das Prinzip vermietete Immobilie funktioniert.

Besonders schön ist es, daß seine Kurse zu denjenigen gehören, die auch jetzt im November stattfinden können.

Kurzentschlossene können sich noch hier anmelden:

