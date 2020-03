Hauck& Aufhäuser erwirbt Bankhaus Lampe

Erstellt von Redaktion Banken

– Durch den Zusammenschluss entsteht eine führende deutsche Privatbank

– Das neue Institut wird den Namen beider Bankhäuser tragen

– Marktposition in den vier Geschäftsfeldern Private Banking,

Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking wird

gestärkt

– Erweitertes Leistungsangebot und breitere Marktpräsenz dank

komplementärer Produkte und Niederlassungsnetze

Hauck & Aufhäuser hat mit der Oetker-Gruppe eine Einigung zum Erwerb des

Bankhaus Lampe erzielt. Durch den Zusammenschluss der beiden Traditionshäuser

entsteht eine der führenden deutschen Privatbanken mit rund 1.400 Mitarbeitern,

einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden Euro, einem administrierten

Vermögen von rund 135 Milliarden Euro sowie einer Bilanzsumme von knapp 10

Milliarden Euro. Das kombinierte Unternehmen wird über eine starke Marktposition

in den vier Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Asset Management, Asset

Servicing und Investment Banking verfügen. Auch die Namen der beiden Häuser

werden nach dem Zusammenschluss zusammengeführt.

Hauck & Aufhäuser und Bankhaus Lampe blicken jeweils auf eine traditionsreiche

und erfolgreiche Geschichte als Privatbank zurück. Der Zusammenschluss bündelt

die Expertise beider Unternehmen mit dem Ziel, die starke Marktposition in allen

Geschäftsfeldern weiter auszubauen. “Mit dem Zusammenschluss setzt Hauck &

Aufhäuser seinen Wachstumskurs fort. Wir stärken mit Bankhaus Lampe unsere

bestehenden Geschäftsfelder. Die Kunden beider Unternehmen profitieren von einem

qualitativ hochwertigen und umfassenden Angebot an Dienstleistungen rund um das

Vermögen”, so Michael Bentlage, Vorstandsvorsitzender von Hauck & Aufhäuser.

Klemens Breuer, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Bankhaus

Lampe, sagt: “Das vertrauensvolle und nachhaltige Verhältnis zu unseren Kunden

steht für uns weiterhin an erster Stelle. Gemeinsam sind wir noch besser

aufgestellt, um die Zukunft des Privatbankenmarktes entscheidend zu gestalten.”

Heino Schmidt, Generalbevollmächtigter der Dr. August Oetker KG, ergänzt: “Wir

freuen uns, dass wir mit Hauck & Aufhäuser den richtigen Partner für das

langfristige Wachstum von Bankhaus Lampe gefunden haben. Das zusammengeführte

Unternehmen wird eine starke Stellung in der deutschen Bankenlandschaft

einnehmen.”

Beide Bankhäuser sind in hohem Maße komplementär und verfügen über

Niederlassungsnetze und Produkte, die sich sehr gut ergänzen. Durch den

Zusammenschluss profitieren die Kunden beider Unternehmen von einem noch

umfassenderen Produktangebot und der breiteren Marktpräsenz des kombinierten

Unternehmens. Der jetzt unterzeichnete Kaufvertrag sieht den Erwerb aller

Gesellschaftsanteile an der Bankhaus Lampe KG vor, der nach Vorliegen aller

Genehmigungen der Aufsichtsbehörden vollzogen wird. Damit verbunden ist eine

vollständige Übernahme und Integration aller Mitarbeiter, Tochtergesellschaften,

Kunden und Standorte durch Hauck & Aufhäuser. Die kulturelle Ähnlichkeit der

beiden traditionsreichen Privatbanken wird die Zusammenführung erleichtern.

2017 hatte Hauck & Aufhäuser bereits die Gesellschaften Sal. Oppenheim jr. &

Cie. Luxembourg S.A. sowie Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. erworben

und erfolgreich integriert. Weiterhin erwarb Hauck & Aufhäuser 2019 die Mehrheit

an der irischen Crossroads Capital Management Limited.

Mehr Informationen finden Sie hier:

https://www.hauck-aufhaeuser.com/hauck-aufhaeuser-erwirbt-bankhaus-lampe

Über Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 224 Jahre lange Tradition

zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken

hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet

1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden

Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Vorstand der Bank besteht aus dem

Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands

Dr. Holger Sepp und Robert Sprogies. Hauck & Aufhäuser versteht sich als

traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und

Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von

Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für

institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und

Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit

unabhängigen Vermögensverwaltern. Darüber hinaus bieten wir Research-, Sales-

und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und

Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei

Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. Im Vordergrund der

Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren

Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.

Über das Bankhaus Lampe

Das Bankhaus Lampe gehört mit einem Geschäftsvolumen von 3,1 Milliarden Euro im

Konzern und einem verwalteten Vermögen von 19,1 Milliarden Euro zu den führenden

unabhängigen Privatbanken in Deutschland. Das Spektrum der Bank umfasst die

beiden Unternehmensbereiche Asset Management und Privat- & Firmenkundengeschäft

sowie Kapitalmarkt und Corporate Finance. Zu den Kunden zählen vermögende

Privatanleger, mittelständische und kapitalmarktorientierte Unternehmen sowie

institutionelle Investoren.

Verantwortungsvolles Wirtschaften, Unabhängigkeit und Integrität prägen das

Handeln des Traditionshauses und bieten damit ideale Voraussetzungen für

langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen. Anspruch ist es, stets

die beste Leistung abzurufen und im Sinne des Kunden zu agieren. Die Bank

entwickelt individuelle Lösungen für ihre Kunden, die stets an den jeweiligen

Anforderungen ausgerichtet sind. Darüber hinaus zeichnet sich das Angebot durch

ein Höchstmaß an Transparenz und Konsequenz aus. Aufgrund des breiten

Leistungsspektrums und der tiefgreifenden Expertise ist das Bankhaus Lampe

komplexen Fragestellungen gewachsen und begegnet diesen mit der notwendigen

Vertraulichkeit.

Über die Dr. August Oetker KG

Die Oetker-Gruppe gehört zu den großen Familienunternehmen Deutschlands: Eine

breite Diversifikation in fünf Geschäftsfeldern mit insgesamt mehr als 300

Firmen kennzeichnet das international agierende Unternehmen, das nunmehr seit

bereits über 125 Jahren besteht:

Mit den Geschäftsbereichen Nahrungsmittel (Dr. Oetker, Martin Braun-Gruppe und

die Conditorei Coppenrath & Wiese), Bier und alkoholfreie Getränke (Radeberger

Gruppe mit Marken wie Radeberger, Jever oder Original Selters), Sekt, Wein und

Spirituosen (Henkell Freixenet mit Marken wie Henkell Trocken, Freixenet, Fürst

von Metternich, Mionetto, Deinhard und die Spirituosen-Marke Wodka Gorbatschow),

Bank (Bankhaus Lampe) sowie Weitere Interessen (Chemische Fabrik Budenheim,

Luxushotellerie, Daten- und Informationsverarbeitung, Beschaffungsdienstleistung

sowie Logistik) verfügt die Unternehmensgruppe nicht nur über ein breit

aufgestelltes und leistungsfähiges Produkt- und Leistungsportfolio, sondern

tritt auch an, ihre Märkte aktiv zu gestalten und weiterzuentwickeln.

