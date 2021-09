HCL modernisiert mit RISE with SAP seine digitale Unternehmenslandschaft

Erstellt von Redaktion Kreditkarte

Strategische Partnerschaft mit SAP erweitert

NOIDA, INDIEN, 24. September 2021 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wird mit RISE with SAP seine digitale Unternehmenslandschaft weiter modernisieren. Als strategischer SAP-Partner nutzt HCL diese Erfahrung, damit Kunden noch bessere Lösungen im Bereich der Cloud-Transformation erhalten.

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft übernimmt HCL die Rolle eines Kunden und eines globalen strategischen Servicepartners für RISE with SAP. Die Unternehmens-IT von HCL implementiert RISE with SAP, um die wachsenden Anforderungen an die digitale Transformation des weltweiten Geschäfts noch besser zu erfüllen. Darüber hinaus werden HCL und SAP ihr strategisches Engagement für den Einsatz eines vollständigen Frameworks für RISE with SAP zusammen mit der #HCLCloudSmart-Suite von Cloud-Branchenlösungen verstärken. Ziel ist es, die kosteneffiziente Modernisierung von Geschäftsprozessen für Unternehmen weltweit voranzutreiben. Als SAP-Partner beschleunigt HCL durch die Nutzung der SAP S/4HANA-Referenzarchitektur auch künftig die Customer Journey hin zu einem intelligenten Unternehmen.

„RISE with SAP zeigt ein starkes Wachstum im Markt. Globale Partner wie HCL bringen ihre Implementierungserfahrung, ihr Fachwissen und ihre Lösungen ein, um diese Entwicklung weiter zu beschleunigen“, sagt Christian Klein, CEO von SAP. „Gemeinsam werden wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse erfolgreich zu transformieren.“

„Wir haben unseren eigenen digitalen Bestand konsequent modernisiert, um unsere Kunden durch unsere eigenen Erfahrungen und angewandten Innovationen auf dem Gebiet der Spitzentechnologien zu führen“, erklärt C. Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCL. „Unsere Entscheidung, RISE with SAP einzuführen, unterstreicht diese Strategie. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Weg der Unternehmenstransformation, bei dem wir RISE with SAP gemeinsam mit unserem geistigen Eigentum, Fachwissen und unseren Lösungskapazitäten nutzen, unser Portfolio sowie unsere Führungsposition im Bereich der digitalen Transformation deutlich verbessern wird.“

SAP und HCL arbeiten bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten zusammen und unterstützen Unternehmen bei der Umstellung kritischer Anwendungen sowie Prozesse in die Cloud. Beide Unternehmen werden ihre Zusammenarbeit durch die gemeinsame Planung der Markteinführung erweitern, um Kunden bei der Innovation und der Verlagerung ihrer geschäftskritischen Elemente, Funktionen und Anwendungen in die Cloud zu helfen.