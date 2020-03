Heidrick& Struggles gibt weltweit neue Beförderung von Partnern und Principals in den Bereichen Executive Search und Heidrick Consulting bekannt

Neuen Beförderungen umfassen breites Spektrum von

Branchen und Regionen und verstärken das Engagement des Unternehmens bei der

beruflichen Entwicklung und der Weiterentwicklung von Führungskräften innerhalb

der Firma

Dienstleistungen zur Vermittlung, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften,

für die Effektivität von Organisationen und Teams sowie für die Ausgestaltung

von Führungskulturen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seines

jährlichen Beförderungsverfahrens weltweit 23 Partner und 22 Principals in

seinen Geschäftsniederlassungen für Vermittlungs- und Beratungsdienste befördert

hat. Diese Beförderungen wurden zum 1. Januar 2020 wirksam.

“Unsere neu beförderten Berater haben bewiesen, dass sie hervorragende

Kundendienstleistungen erbringen, für ein starkes Geschäftswachstum sorgen und

die Kultur in unserer Firma ganz allgemein verbessern können”, sagte Krishnan

Rajagopalan, Präsident und CEO von Heidrick & Struggles. “Sie stehen unseren

Klienten fortlaufend als vertrauenswürdige Ratgeber in Führungsfragen zur Seite,

bauen langfristige Beziehungen mit diesen auf und beraten sie in allen Fragen

rund um fähige Mitarbeiter und Personalangelegenheiten, und gleichzeitig leiten

sie die zukünftigen Führungskräften unserer Firma großartig an.”

Die beförderten Berater sind in 19 Städten in insgesamt 10 Ländern verteilt.

Mitarbeiter, die 2020 zum Partner befördert wurden:

– Anna Aster, Partner, Financial Services Practice (New York)

– Rebekah Bill, Partner, Industrial Practice (Houston)

– Timothy Brooks, Partner, Industrial Practice (Boston)

– Sam Burman, Partner, Global Technology & Services Practice (London)

– Clare Buxton, Partner, Financial Services Practice (London)

– Nick Cunningham, Partner, Industrial Practice (Dubai)

– Tom Cunningham, Partner, Financial Officers Practice (London)

– Alex de Schietere, Partner, Financial Officers Practice (Paris)

– Priya Dixit Vyas, Partner, Heidrick Consulting (London)

– Jessica Gentile, Partner, Global Technology & Services Practice

(Chicago)

– Maliha Jilani, Partner, Social Impact Practice (Dubai)

– Kelley Lang, Partner, Consumer Markets Practice (Atlanta)

– Ellen Maag, Partner, Heidrick Consulting (Washington D.C.)

– Holly McLeod, Partner, Heidrick Consulting (New York)

– Roger Muys, Partner, Industrial Practice (Amsterdam)

– Doug Orr, Partner, Industrial Practice (Houston)

– Nick Pinner, Partner, Industrial Practice (Sydney)

– Scott Sette, Partner, Healthcare & Life Sciences Practice (Houston)

– Sara Spiering, Partner, Industrial Practice (Chicago)

– Walter Swanljung, Partner, Global Technology & Services Practice

(Helsinki)

– Tom Thackeray, Partner, Private Equity Practice (London)

– Sachi Vora, Partner, Consumer Markets (New York)

– Bernard Wong, Partner, Industrial Practice (Hong Kong)

Mitarbeiter, die 2020 zum Principal befördert wurden:

– Edward Ashurst, Principal, Financial Officers Practice (New York)

– Anne-Frédérique Burgaud, Principal, Heidrick Consulting (Paris)

– EY Choi, Principal, Global Technology & Services Practice (Seoul)

– Tom Clarke, Principal, Global Technology & Services Practice

(Dubai)

– Gina Connelly, Principal, Global Technology & Services Practice

(Boston)

– John DeNavi, Principal, Industrial Practice (Sydney)

– Rachel Farley, Principal, CEO & Board of Directors Practice

(London)

– Millie Gartland, Principal, Consumer Markets Practice (Sydney)

– Carlos Gómez-Arnau, Principal, Healthcare & Life Sciences Practice

(Madrid)

– Michael Hirshman, Principal, Healthcare & Life Sciences Practice

(Los Angeles)

– Tanja Ivkovic, Principal, Consumer Markets Practice (Dubai)

– Hugh Marshall, Principal, Global Technology & Services Practice

(San Francisco)

– Amanda Milsom, Principal, Heidrick Consulting (London)

– Nicole Northwood, Principal, Financial Services Practice (Toronto)

– Dominique Robertson, Principal, Industrial Practice (London)

– Guy Shaul, Principal, Financial Services Practice (London)

– Irene Sitbon, Principal, Chief Human Resources Officer Practice

(San Francisco)

– Edward Sweet, Principal, Global Technology & Services Practice (San

Francisco)

– Scott Thompson, Principal, Financial Services Practice (New York)

– Benton Wilmoth, Principal, Financial Officers Practice

(Minneapolis)

– Jaqueline Wrotniak, Principal, Financial Officers Practice (London)

– Elizabeth Zessman, Principal, Financial Services Practice (New

York)

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den führenden Unternehmen der Welt

dabei, ihren Bedarf an Talenten und Führungskräften auf oberster Ebene zu

decken, und ist ein zuverlässiger Berater mit Dienstleistungen in den Bereichen

Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und deren Entwicklung,

Organisations- und Teameffektivität sowie für die Ausgestaltung einer

Führungskultur. Die Branchenpioniere Heidrick & Struggles begann vor mehr als 60

Jahren mit der professionellen Vermittlung von Führungskräften. Die Firma bietet

heute integrierte Lösungen in Führungsfragen und hilft seinen Kunden mit jeweils

einem eigenen Führungsteam, die Welt zu verändern: We help our clients change

the world, one leadership team at a time.® www.heidrick.com

Pressekontakt:

Nina Chang

nchang@heidrick.com

