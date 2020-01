Heute riester– ich, morgen wohn– ich (FOTO)

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Laut einer aktuellen Umfrage der Deutschen Rentenversicherung

ist seit 2014 der Anteil der Befragten, die Wohn-Riester für eine attraktive

Altersvorsorge halten, von 25 auf 31 Prozent gestiegen. Im elften Jahr ihres

Bestehens ist die Eigenheimrente damit die beliebteste Vorsorgeform unter den

Riester-Produkten.

Das unterstreicht auch ein Blick auf die laufende Statistik des

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur privaten Altersvorsorge:

In den vergangenen Jahren konnte die Eigenheimrente als einziges Riester-Produkt

neben Investmentfondsverträgen einen Zuwachs verzeichnen. Derzeit gibt es in

Deutschland über 1,8 Millionen bestehende Wohn-Riester-Verträge.

Mit der Wohn-Riester-Förderung unterstützt der Staat den Erwerb, Bau oder

altersgerechten Umbau einer selbstgenutzten Immobilie. Denn die ist

“Altersvorsorge zum Anfassen”. Anders als bei anderen Vorsorgeprodukten können

die Besitzer die eigenen vier Wände bereits lange vor dem Rentenalter genießen –

nämlich ab dem Tag des Einzugs. Finanziell zahlt sich das mietfreie Wohnen dann

vor allem im Alter aus. Eigenheimbesitzer haben durch die eingesparte Miete

deutlich mehr Geld zum Leben zur Verfügung als Mieter. Das Statistische

Bundesamt schätzt die Entlastung für Rentner mit entschuldetem Wohneigentum im

Schnitt auf ein Viertel bis ein Fünftel ihrer Rente.

“Wohn-Riester zahlt auf zwei verbreitete Bedürfnisse ein – dem Wunsch nach einer

eigenen Immobilie und nach einer sicheren Altersvorsorge”, erklärt Joachim Klein

von der LBS. Zudem kommen Eigenheimbesitzer in den Genuss der Sicherheit, die

ihnen ihr Zuhause für die Zukunft bietet, denn anders als Mieter müssen sie sich

nicht um steigende Mieten oder gar Kündigung sorgen. “In Verbindung mit

Bausparen ebnet Wohn-Riester vielen Menschen den Weg in die eigenen vier Wände”,

so Klein. Der Riester-zertifizierte Bausparvertrag ist das einzige Produkt, bei

dem Sparer sowohl in der Spar- als auch in der Darlehensphase Zulagen erhalten.

In der Sparphase erhöhen sie das Eigenkapital und während der Finanzierung

fließen sie direkt in die Tilgung des Bauspardarlehens.

