IDB Invest drängt Investoren zu einem rigoroseren Impact Management in einer Welt nach COVID

Die Nachfrage nach Impact Investing nimmt trotz der Pandemie weiter zu. Da immer mehr Anleger neben finanziellen Renditen auch soziale und ökologische Wirkungen erzielen wollen, bewegt sich die Branche von der Frage, “warum” es wichtig ist wirkungsorientiert zu investieren, zu der Frage “wie” Wirkung in den Investitionszyklus eingebettet werden kann, so der neue Bericht Managing a Portfolio for Impact: IDB Invest–s Impact Management Framework (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2891765-1&h=2865520866&u=https%3A %2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2891765-1%26h%3D2752643696%2 6u%3Dhttps%253A%252F%252Fdigital-iadb.lpages.co%252Fidb-invest-managing-a-portfo lio-for-impact%252F%26a%3DManaging%2Ba%2BPortfolio%2Bfor%2BImpact%253A%2BIDB%2BI nvest%2527s%2BImpact%2BManagement%2BFramework&a=Managing+a+Portfolio+for+Impact% 3A+IDB+Invest%27s+Impact+Management+Framework) (Das Management eines Portfolios für Wirkung: IDB Invests Rahmenbedingungen für Impact Management) von IDB Invest.

“Im Zuge unseres Eintritts in eine “Aktionsdekade”, um die Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erfüllen, ist die Umsetzung eines durchgehenden Impact-Management-Ansatzes von entscheidender Bedeutung”, sagte James P. Scriven, CEO von IDB Invest. “IDB Invest arbeitet mit Kunden und Investoren zusammen, um ein Portfolio mit finanziell nachhaltigen Investitionen aufzubauen, zu messen und zu verwalten, die zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) beitragen.”

Der neue Bericht zeigt auf, wie IDB Invest sein Portfolio über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg verwaltet, von der Suche nach Projekten mit hohem Wirkungsgrad und der Einstufung der erwarteten Wirkung bis hin zur Messung, Bewertung und Verbreitung der erzielten Wirkung.

Weltweit wird die jährliche Finanzierungslücke zur Erfüllung der SDG in Entwicklungsländern auf 2,5 Billionen US-Dollar und in Lateinamerika und der Karibik auf 650 Milliarden US-Dollar geschätzt. Privates Kapital kann diese Lücke schließen. Die Entwicklungsbanken sind aufgerufen, mehr private Mittel zu mobilisieren, von Milliarden bis zu Billionen von Dollar.

“Die IDB Invest war 2008 die erste multilaterale Entwicklungsbank, die einen Portfolio-Ansatz für Operationen im Privatsektor eingeführt hat, bei dem Wirkung und Finanzmanagement bei der Entscheidungsfindung kombiniert werden”, sagte Alessandro Maffioli, Leiter der Abteilung für Entwicklungseffektivität bei IDB Invest. “Unsere Erfolgsbilanz kann dazu beitragen, weitläufigere Marktpraktiken zu vermitteln und als Baustein für die Entwicklung gemeinsamer Standards zu dienen.”

Der Bericht fordert Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Vermögensverwalter auf, als ersten Schritt zur Schaffung eines integrativeren, nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Privatsektors eine solide Grundlage für das Impact Measurement und Management zu schaffen.

IDB Invest (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2891765-1&h=462188550&u=https%3A %2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2891765-1%26h%3D3062913226%2 6u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest) , ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der Wirtschaftsentwicklung ihrer Mitgliedsstaaten in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verpflichtet hat. IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um Finanzergebnisse zu erzielen und wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Entwicklungsprozesse in der Region zu maximieren. Mit einem Assetmanagement-Portfolio in Höhe von 12,1 Milliarden Dollar und 333 Kunden in 24 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienste, die Kundenbedürfnissen in zahlreichen Industriebereichen entgegenkommen.

