IFF 2021 eröffnet mit umweltfreundlichen Initiativen für eine nachhaltigere Zukunft

Das International Finance Forum (IFF) beginnt heute seine zweitägige Frühjahrstagung 2021. Unter dem Titel „Global Governance and Development in the Post-Pandemic Era“ (Globale Governance und Entwicklung in der Post-Pandemie-Ära) zielt das Treffen darauf ab, eine Plattform für eingehende Diskussionen über internationale Zusammenarbeit und globale Governance zu bieten und gleichzeitig die Entwicklung und Zusammenarbeit bei CO2-armen Initiativen, nachhaltiger Finanzierung, Klimawandel, Fragen der öffentlichen Gesundheit sowie Belt and Road Initiatives (BRI) zu fördern. Das globale Publikum kann an den virtuellen Treffen teilnehmen hier (https://dythz.evp.mudu.tv/index?a=2960).

„Wir haben Fortschritte bei unserem Kampf gegen die Pandemie gemacht, aber wir stehen immer noch vor einem verlorenen Jahrzehnt für Entwicklung und schwere Rückschläge, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen“, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres während seiner Eröffnungsrede.

„Um diesen Kurs umzukehren, bedarf es einer konzentrierten globalen und multilateralen Reaktion an mehreren Fronten, einschließlich dringender Maßnahmen zur Schließung der globalen Impfstofflücke, mehr Unterstützung für Entwicklungsländer, die sich am Rande einer Schuldenkrise befinden, und eine nachhaltige Erholung von der Pandemie und der Klimawandel-Krise“, fügte Guterres hinzu.

Die globale Erholung ist im Gange, aber die Wege und das Tempo weichen gefährlich voneinander ab… Wir sind mit großer Unsicherheit konfrontiert, bis diese Pandemie wirklich endet“, sagte IWF-Präsidentin Kristalina Georgievain in ihrer Rede. „Die politischen Entscheidungsträger müssen jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen, indem sie jedem eine faire Chance auf Impfstoff, Erholung und Zukunft geben.“

Sie glaubt, dass China eine wichtige Rolle in der G20-Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes und im gemeinsamen Rahmen für eine ordnungsgemäße Schuldenumstrukturierung gespielt hat. Das Land hat sein Handeln auch bewiesen, indem es die Kreditvergabe der IWF zu Vorzugsbedingungen unterstützt hat. China zeigt Anstrengungen in einem bisher noch nicht dagewesenen Umfang, um die Impfung zu beschleunigen und gleichzeitig eine faire Impfstoffversorgung anderer Länder zu gewährleisten.

„Die öffentliche Gesundheit ist ein globales öffentliches Gut“, sagte Jose Manuel Barroso, Co-Vorsitzender der IFF und Vorsitzender der Global Alliance for Vaccines and Immunization in seiner Rede. „Wir müssen uns diesem Problem auch auf globaler Ebene stellen, und wenn möglich, mit dem wahren, aufrichtigen Geist der Zusammenarbeit und Solidarität.“

Fast 500 Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Governance, Finanzen, Wirtschaft und Wissenschaft nehmen an dem Treffen teil.

