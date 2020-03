Ikano Bank wählt Nets als Partner für Europa

Erstellt von Redaktion Allgemein

br />



Nets stellt Kreditvergabeplattform und Processing bereit

Zusammenarbeit in Deutschland, Österreich, Polen, Großbritannien und den nordischen Ländern

Wichtiger Schritt für die Expansion von Nets in Europa

Nach einem Ausschreibungsverfahren hat die Ikano Bank, eine international tätige Bank mit einem Schwerpunkt in der Verbraucherfinanzierung, mit Nets einen führenden Zahlungsdienstleister in Europa ausgewählt, um eine umfassende Kreditvergabeplattform, das Processing (Transaktionsverarbeitung) für Issuer (kartenherausgebende Banken) und damit verbundene Dienstleistungen anzubieten. Der Vier-Jahres-Vertrag erweitert die bestehende Beziehung zwischen Nets und der Ikano Bank im Bereich Processing von Kartentransaktionen erheblich und zeigt die kontinuierliche Expansion von Nets zur Unterstützung von Banken und Issuern in Europa.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Nets eine umfassende Kreditplattform zur Unterstützung der Verbraucherfinanzdienstleistungen der Ikano Bank in allen Märkten bereitstellen.

Spezielle End-to-End Lösung

Peter Axemo, Head of Products bei der Ikano Bank sagt: ?Wir haben uns dafür entschieden, auf unserer bestehenden Beziehung zur Nets Group aufzubauen, weil sie eine einfache, innovative und wettbewerbsfähige Lösung bietet, die die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden unterstützen wird. Nets hat hart daran gearbeitet, eine End-to-End-Lösung speziell auf die Bedürfnisse der Ikano Bank zuzuschneiden.?

Torsten Hagen Jørgensen, CEO von Issuer and eSecurity Services bei Nets: ?Diese erweiterte Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für die Expansion von Nets in Europa. Durch die Konsolidierung unseres Dienstleistungsangebots unter einem einfachen und leicht anwendbaren Preismodell, werden wir die Ikano Bank in die Lage versetzen, ihren eigenen Business Case auf der Grundlage eines klaren Kostenbildes zu berechnen. Unser Ziel ist es, Issuer-Banken wie die Ikano Bank dabei zu unterstützen, ihre wertvollen internen Ressourcen auf ihre Kerngeschäftsziele zu konzentrieren, ohne dass sie durch die Komplexität und das Gewicht der Zusammenarbeit belastet werden.?

Mit dem jetzt unterzeichneten Vertrag kann die Implementierungs- und Produktimplementierungsphase beginnen. Das Ziel: Die ersten Konten und Produkte für die Kunden der Ikano Bank im Herbst 2020 einzuführen.

Über die Ikano Bank

Die Ikano Bank bietet intelligente und einfache Spar- und Kreditprodukte für Verbraucher, verkaufsunterstützende Dienstleistungen für Händler sowie Leasing- und Factoring-Lösungen für Firmenkunden. Die Ikano Bank ist in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Großbritannien, Polen, Deutschland und Österreich vertreten und gehört zur Ikano Group. Ikano ist eine internationale Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Bankwesen, Immobilien, Produktion, Versicherung, Analytik und Einzelhandel tätig ist. Die Ikano Group wurde 1988 gegründet und befindet sich im Besitz der Familie Kamprad. Unsere Mission ist es, das Leben der Menschen zu vereinfachen, damit sie sich auf das Leben konzentrieren können. Wir tun dies, indem wir gemeinsam einfache und sinnvolle Lösungen auf der Grundlage fairer Bedingungen schaffen, die unseren Kunden einen Mehrwert bringen.

Concardis ist ein führender Anbieter digitaler Bezahllösungen mit 1.100 Mitarbeitern und mehr als 116.000 Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südosteuropa. Als Teil der Nets Group, einem führenden Zahlungsdienstleister in Nordeuropa, arbeiten wir an der Zukunft des Zahlungsverkehrs. Wir ermöglichen es Händlern, Dienstleistern und Finanzinstituten, von der Digitalisierung der Bezahl- und Geschäftsprozesse zu profitieren. Ob reibungsloses Payment am stationären Point of Sale, flexibel anpassbare Lösungen für den E- und M-Commerce oder Zusatzleistungen mit echtem Mehrwert: Unsere innovativen Produkte und Services verringern Komplexität, machen das Bezahlen einfach und verbessern so das Kundenerlebnis