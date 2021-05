IKK gesund plus trauert um Vorstand Herrn Uwe Schröder

Erstellt von Redaktion Allgemein

Mit tiefer Betroffenheit teilt der Verwaltungsrat der IKK gesund plus mit, dass Herr Uwe Schröder, Vorstand der Krankenkasse, plötzlich und unerwartet verstorben ist. Uwe Schröder leitete die Geschicke der IKK gesund plus seit ihrer Gründung im Jahr 1991 mit Weitblick, Ausdauer und menschlichem Verständnis. In den 30 Jahren seiner Amtszeit prägte er damit die Krankenkassenlandschaft, sowohl in Sachsen-Anhalt als auch bundesweit, maßgeblich mit.

Zur Erfüllung ihrer sozialen und gesellschaftlichen Aufgaben sowie der Fortführung des Tagesgeschäftes hat sich die IKK gesund plus zum 31.05.2021 neu aufgestellt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates betrauten Frau Angela Witthuhn mit der vorübergehenden Wahrnehmung der Geschäfte des Vorstandes der IKK gesund plus bis zur ordnungsgemäßen Wahl und Bestellung eines neuen Amtsinhabers sowie Herrn Tim Wendisch als ihren Abwesenheitsvertreter.

?Dies ist für uns alle eine schwere Zeit, doch auch nach diesem traurigen Verlust bleibt die IKK gesund plus als erfolgreiche Wachstumskasse weiterhin leistungsfähig und zukunftsorientiert. Den eingeschlagenen Weg werden wir unverändert verfolgen und sehen uns für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet?, konstatieren die beiden Verwaltungsratsvorsitzenden Hans-Jürgen Müller und Uwe Runge.

Die IKK gesund plus mit Sitz in Magdeburg ist eine deutsche und bundesweit für alle gesetzlich Versicherten wählbare Krankenkasse. Als gesetzliche Krankenkasse (GKV) ist sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die IKK gesund plus vertritt derzeit im Rahmen der Kranken- und Pflegeversicherung mit Stand vom Mai 2021 die Interessen von über 455.000 Versicherten und rund 71.000 Arbeitgebern. Für die persönliche Betreuung stehen 39 Geschäftsstellen vorwiegend in Sachsen-Anhalt, Bremen und Bremerhaven für die Versicherten bereit.