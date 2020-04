ImmobilienmarktÖsterreich: Angebotsdaten für Wohnimmobilien in geomap verfügbar

Erstellt von Redaktion Allgemein

Für alle Immobilienexperten, die einen Überblick über den Wohnungsmarkt in Österreich suchen, hat geomap nun Angebotsdaten für Wohnimmobilien in die Anwendung integriert. Recherchiert werden können ab sofort Kauf- und Mietangebote sowie Zwangsversteigerungen der Alpenrepublik. Zudem stehen die dazugehörigen Anbieter in der Recherche zur Verfügung. Die Immobiliendaten umfassen sowohl tagesaktuelle Angebote als auch historische Daten. Die Suche erfolgt in geomap nach Städten oder Adressen, navigiert werden kann nach Kreisen, Städten, Stadtbezirken/ Stadtteilen. Auch die Hausnummern-Anzeige ist in nahen Zoomstufen in der Karte für Österreich verfügbar.

Sozioökonomische Daten und Karten für Österreich

Ergänzend zu den Angebotsdaten werden für alle Städte und Gemeinden die soziodemographischen und -ökonomischen Daten dargestellt. Für die Städte Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg die liegen diese Daten auch für Stadtbezirke / Stadtteile / Ortsteile vor.

Für Gesamt-Österreich können zudem thematische Karten zu Kaufpreisen und Mietpreisen aufgerufen werden. Diese zeigen die durchschnittlichen Kauf- bzw. Mietpreise der letzten 12 Monate für Wohnraum auf Basis der Postleitzahlgebiete.

?Die Recherche der Angebotsdaten für Österreich und Schweiz erfolgt bereits seit dem Jahr 2015. Im Rahmen unserer weiteren Entwicklung bilden wir nun auch Daten des österreichischen Marktes in geomap ab. ?, sagt Marco Hoffmann, Geschäftsführer der geomap GmbH. ?Unser Ziel ist die Bereitstellung von Immobilien- und Marktdaten für den gesamten DACH-Raum. Damit bieten wir Bauträgern, Projektentwicklern, Immobilienvertrieben, Maklergesellschaften und Investoren relevante Immobiliendaten auf einer zentralen Online-Plattform.?

Immobilienmarkt Schweiz

Die geomap Datenbank wird kontinuierlich ausgebaut und die Daten von diversen Anbietern werden integriert. Im Rahmen dieser Prozesse werden bereits Angebotsdaten für Wohnimmobilien in der Schweiz erfasst und im Sommer dieses Jahres in geomap implementiert.

geomap ist die Online-Datenbank für die professionelle Recherche am Immobilienmarkt. Neben Verkaufs- und Vermietungsdaten stehen zahlreiche nützliche Informationen zur Verfügung wie sozioökonomische Daten, Sonderkarten, fundierte Marktberichte und eine geprüfte Aufstellung aktiver Bauträger und Projektentwickler.

Die Leipziger geomap GmbH betreibt eine Online-Datenbank für die Recherche am Immobilienmarkt. Neben Markt- und Rahmendaten werden aktuelle Objekte im Bau sowie die aktuellen Marktteilnehmer recherchiert. Die gewonnenen Daten werden tagesaktuell sortiert, verknüpft und ausgewertet, um für dynamische Analysen zur Verfügung zu stehen. Die geomap GmbH wurde 2015 gegründet. https://geomap.immo