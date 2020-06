In der Krise ändert sich das Sparverhalten

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Umfragen zeigen, dass Sparer in Deutschland beginnen umzudenken. Wollten im Oktober 2019 noch rund 75 Prozent im Jahr 2020 in etwa so viel sparen wie in 2019, so haben jetzt viele ihre Sparvorhaben aufgegeben. Gleichzeitig stieg die Zahl derer, die ihr Interesse auf Altersvorsorge und Aktien richten.

Denn die Gesellschaft ändert sich. Der demografische Wandel (die Gesellschaft altert) ist in vollem Gang. Zukunftsfähige Strategien sind gefragt, Unsicherheiten gibt es genügend im 21. Jahrhundert. Vorsorge für den Lebensabend ist ein zentrales Thema geworden.

Sparer hatten es in den letzten 20 Jahren nicht leicht. Ganze vier Finanz- und Sparkrisen sorgten für Aufregung. Dabei ist das Gesparte in den deutschen Haushalten stetig angestiegen. Was also tun? Die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie sind schwer einzuschätzen. Die Lage in Europa, das Säbelrasseln zwischen den USA und China und die Umweltprobleme, all das wiegt schwer.

Geld sicher anzulegen ist ein großer Wunsch der Sparer. Sicherheit und Rendite stehen im Vordergrund. Bewährt über die Jahrtausende haben sich die Edelmetalle, allen voran das Gold. Auch Silber ist ein gutes Investment. Diversifizieren geht dabei über verschiedene Instrumente wie physische Edelmetalle und auch Aktien der Edelmetall-Unternehmen.

Zu den aussichtsreichen Goldunternehmen gehören beispielsweise OceanaGold oder Treasury Metals. OceanaGold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-vizsla-resources-oceanagold-goldmining-und-endeavour-silver/ – ist eine starke Gesellschaft, die Gold, Silber und Kupfer produziert. Im ersten Quartal 2020 betrug der Umsatz fast 140 Millionen US-Dollar. Das Portfolio umfasst die Projekte Haile (USA), Waihi und Macraes (Neuseeland) und Didipio (Philippinen).

Treasury Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-aztec-minerals-und-treasury-metals/ – besitzt in Ontario das hochgradige Goliath-Goldprojekt. Durch das kürzlich hinzugefügte benachbarte Goldlund-Projekt sind zwei Gold-Liegenschaften entstanden, die nun gemeinsam entwickelt werden können.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Treasury Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/ -).

