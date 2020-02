ING Deutschland schließt agile Transformation mit Kunden- und Gewinnplus ab

Erstellt von Redaktion Banken

Die ING Deutschland hat ein Jahr des Umbruchs mit

einem starken Geschäftsergebnis abgeschlossen. Die Bank, die seit wenigen

Monaten vollständig in agilen Strukturen arbeitet und agile Arbeitsweisen

anwendet, erzielte 2019 einen Gewinn vor Steuern von 1,352 Mrd. Euro (2018:

1,322 Mrd. Euro).

“Wir haben 2019 gezeigt, dass wir als Organisation fähig und gewillt sind,

Veränderung umzusetzen”, sagt Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING

Deutschland und Head of Region Germany. “Dass es uns trotzdem gelungen ist, ein

sehr gutes Ergebnis zu erzielen und wieder in nahezu allen Bereichen zu wachsen,

ist dem enormen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ING

Deutschland zu verdanken.”

Die Anzahl der Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter stieg im Jahr 2019 auf

4.125 (2018: 3.985). Inklusive Interhyp beschäftigte die ING in Deutschland und

Österreich 5.561 Menschen (2018: 5.353).

Girokonten und Kundeneinlagen

Bei der Anzahl der Girokonten ist die ING Deutschland erneut gewachsen. Per Ende

2019 führte die Bank 2,8 Mio. Girokonten und damit rund 358.000 oder 15 Prozent

mehr als im Vorjahr (2018: 2,5 Mio.). Das Girokonto war auch 2019 wieder das

wichtigste Einstiegsprodukt und wird zunehmend Ausgangspunkt für eine vertiefte

Kundenbeziehung.

Trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfelds sind die Kundeneinlagen auf Spar- und

Girokonten 2019 leicht gestiegen. Insgesamt lag das Bestandsvolumen zum Ende des

Geschäftsjahres bei rund 139 Mrd. Euro (2018: 138 Mrd. Euro).

Privatkundenkredite

Im Segment Verbraucherkredite erzielte die Bank 2019 ein Wachstum von 8 Prozent,

was einem Bestandsvolumen von rund 9,0 Mrd. Euro (2018: 8,2 Mrd. Euro) per Ende

2019 entspricht. In der Baufinanzierung stieg das Volumen um rund drei Prozent

auf 75,3 Mrd. Euro (2018: 72,9). Das vermittelte Baufinanzierungsvolumen der

Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen, stieg

um 12 Prozent und betrug 25 Mrd. Euro (2018: 22 Mrd. Euro).

Wertpapiere

2019 hat die ING Deutschland ihr Wertpapiersparplan-Angebot weiter ausgebaut.

Dem Wertpapiersegment kam zudem die positive allgemeine Marktentwicklung zugute.

So legte das Depotvolumen um rund 11 Mrd. Euro auf 45,7 Mrd. Euro (2018: 34,8

Mrd. Euro) zu. Die Anzahl der Transaktionen überstieg erneut die Marke von 10

Mio. und erreichte mit 11,5 Mio. einen neuen Bestwert.

Die Kooperation mit dem Online-Vermögensverwalter Scalable Capital trug auch

2019 zum positiven Gesamtergebnis bei: Mehr als 14.400 ING Kunden eröffneten ein

Depot, womit das Volumen per Jahresende auf rund 1,2 Mrd. Euro (2018: 0,6 Mrd.

Euro) stieg.

Digital SME

Die digitale Kreditvergabe an kleine und mittelständische Unternehmen über die

Kreditplattform Lendico hat 2019 einen sehr guten Verlauf genommen. Das 2019

vermittelte Kreditvolumen lag Ende 2019 bei 95,2 Mio. Euro. Das entspricht einem

durchschnittlichen Wachstum von über 30 Prozent pro Monat.

Wholesale Banking

Während das reine Kreditwachstum im Segment Wholesale Banking 2019 leicht

zurückging, lagen die Erträge im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 588 Mio. Euro

vier Prozent über dem Vorjahr.

Nach einem enorm starken Neugeschäft im Vorjahr, das sich 2019 auszahlte, ist

die ING Deutschland 2019 im Neugeschäft selektiver vorgegangen und lag damit

unter Vorjahr. Positiv auf das Ertragswachstum wirkten sich auch ausgebaute

Kundenbeziehungen und stabile Margen im Kreditgeschäft aus.

ING Deutschland wird für immer mehr Kunden zur Hausbank

2019 verzeichnete die ING Deutschland mit 559.000 neuen Bankkunden ein erneut

starkes Brutto-Wachstum. Bereinigt um inaktive Konten und ausgelaufene

Finanzierungen stieg die Kundenanzahl um rund 215.000 netto auf insgesamt 9,5

Mio. Die Zahl der Kunden mit einem Gehaltskonto sowie einem weiteren Produkt

wuchs um über 14 Prozent auf 1,82 Mio. (2018: 1,59 Mio.).

“Der Aufbau aktiver und damit langfristiger Kundenbeziehungen wird im aktuellen

Wettbewerbsumfeld immer mehr zum Erfolgsfaktor”, sagt Nick Jue. “Umso

erfreulicher ist die positive Entwicklung bei der Anzahl unserer Hausbankkunden.

Sie ist ein Beleg dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.”

Das Girokonto bleibt auch 2020 Kernprodukt der ING Deutschland und kostenlos,

wenn darauf ein regelmäßiger Gehaltseingang von mindestens 700 Euro pro Monat

eingeht. Kunden unter 28 Jahren sowie Kunden mit einem Basiskonto sind von der

Regelung ausgenommen. Nach aktuellem Stand bleibt das Girokonto damit für

dreiviertel der Kunden bereits heute kostenlos. Wird keine der Bedingungen

erfüllt, fallen ab Mai 2020 monatlich 4,90 Euro an.

Nick Jue: “Unser Ziel ist, mit allen Girokonto-Kunden in eine aktive

Kundenbeziehung zu gehen. Für inaktive Kunden setzen wir mit dem neuen Modell

einen Anreiz, uns als volldigitale Hausbank kennen zu lernen. Auch in diesem

Jahr wollen wir noch enger mit unseren Kunden zusammenarbeiten und vermehrt zum

ersten Ansprechpartner bei sämtlichen Finanzfragen werden.”

Kennzahlen sowie Gewinn- und Verlustrechnung:

https://www.ing.de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/geschaeftsergebnis-2019/

Über die ING in Deutschland

Mit über 9,5 Millionen Kundinnen und Kunden sind wir die drittgrößte Bank in

Deutschland. Unsere Kernprodukte sind Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder,

Verbraucherkredite und Wertpapiere. Bei der Kreditvergabe an kleine und

mittelgroße Firmen arbeiten wir mit der Online-Plattform Lendico zusammen, und

im Bereich Wholesale Banking bieten wir Bankdienstleistungen für große,

internationale Unternehmen an. Mit über 4.000 Kolleginnen und Kollegen sind wir

in Frankfurt am Main (Hauptquartier), Berlin, Hannover, Nürnberg und Wien

vertreten.

Die Interhyp AG

1999 gegründet und stetig gewachsen, ist Interhyp Deutschlands größter

Vermittler privater Baufinanzierungen. Die Interhyp-Berater sind Spezialisten

für die private Baufinanzierung. Sie entwickeln gemeinsam mit Ihnen die

Finanzierungsstruktur, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt. Dabei können sie

auf die Angebote von rund 500 Darlehensgebern zugreifen und Ihnen beste

Konditionen vermitteln.

Disclaimer: Alle hier gemachten Angaben zur ING Deutschland basieren auf dem

vorläufigen, noch zu testierenden IFRS Konzernabschluss der ING Holding

Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Abweichungen zu den von der

ING Group N.V. veröffentlichten Angaben zur Region Germany resultieren im

Wesentlichen aus ING Group internen Konzernverrechnungen. Die in dieser

Publikation enthaltenen Prognosen oder Erwartungen können mit Ungewissheiten

verbunden sein. Die Meldung gibt den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

wieder. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie

gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts

neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

