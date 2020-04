Investieren Sie in Ihr Wissen und verdienen mehr Geld – das gilt auch für Immobilien

Erstellt von Redaktion Geldanlage, Sonstige

Als Sie Ihr Finanzierungsgespräch bei bei Ihrer Bank hatten, haben Sie dort Ihren Banker gefragt wieviel Immobilienbesitz er selbst hat?

Oder waren Sie bei einem Vermittler? Haben Sie diesen gefragt wieviel vermieteten Immobilienbesitz er selbst in seinem Bestand hat?

Ralf Schütt ist ein Praktiker und hat seit mehr als 29 Jahren Erfahrungen in den Bereichen Immobilien und Finanzierungen. Welche Erfahrungen hat er? Zum einen besitzt er selbst Immobilien, die gekauft, finanziert und umfinanziert wurden. Zum anderen hat er jahrelang Immobilienhandel betrieben. Er hat Immobilien angekauft und wieder verkauft.

Er kennt sich also aus mit Kaufverträgen, den passenden Finanzierungen, Hausverwaltern und Mietern.

Seit mehr als 20 Jahren ist er Inhaber seiner Beratungskanzlei und berät seine Klienten nicht nur mit seinem Expertenwissen aus 29 Jahren. Seine Kunden profitieren auch von seinen ganz praktischen Erfahrungen und natürlich den Fehlern, die er gemacht hat und aus denen er gelernt hat.

„Wissen Sie, wenn man sich vermietetes Eigentum kauft, möchte man doch Geld damit verdienen. Hierzu hat man genau zwei Chancen: Nämlich beim Ankauf und bei einer geschickten Vermietung. Am wenigsten mit der Finanzierung.

Trotzdem ist die Aufmerksamkeit komplett bei der Finanzierung, gefolgt von der Angst vor Mietnomaden.

Ausserdem sollte man einiges an Hintergrundwissen bezüglich Geld und Finanzen besitzen.“

Ralf Schütt ist ein Verfechter von Investitionen, nicht nur mit und in Geld.

„Wissen ist etwas, was Ihnen keiner nehmen kann – im Gegensatz zu Ihrem Geld. Ausserdem können Sie mit mehr Wissen einfach bessere Entscheidungen treffen – auch finanzielle.“

Am 21.03.2020 hielt Ralf Schütt in seinem Studio ein sechsstündiges Online-Seminar zum Thema „passives Einkommen“.

Interessierte können hier einen Ausschnitt sehen, heute zu den Themen Finanzamt und AfA und Finanzierung:

https://www.youtube.com/watch?v=C7e5yWK8eVM&list=PL8KJkfqJGcPtl79BgCx1_pZMC9m8vGsxX