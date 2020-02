Jahresauftaktveranstaltung 2020 der DNL Vertriebsgesellschaft Düsseldorf

Vor rund hundert geladenen Gästen, inclusive Finanzfachpresse und namhafter Analysten, stellte die DNL Vertriebsgesellschaft Düsseldorf in Kooperation mit ihrem US – Partner Glenfield Capital LLC, Atlanta, Georgia ihren ersten US – Gewerbeimmobilienfonds am 31.1.2020 vor. Das Investment sieht die Beteiligung für deutsche Anleger an einem deutschen Publikums-Alternativen Investment Fonds (P-AIF) vor. Die DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG wird mittelbar in Gewerbeimmobilien investieren, die im Südosten der USA belegen sind.

Per Simultan- Übersetzung hatten die Zuhörer ausreichend Gelegenheit, sich von den jungen Managern der Glenfield Capital LLC und ihrer seit 2005 existierenden Leistungsbilanz einen Eindruck zu verschaffen. Die Immobilien im Besitz von Glenfield Capital zeichnen sich, neben einer exzellenten Lage, auch durch Prämierungen hinsichtlich Energieeffizienz und Qualität national und international aus. Die für Fachleute der Branche beispielsweise interessante Frage nach Glenfield’s durchschnittlichem Internal Rate of Return (IRR) beantworteten die Manager mit 31,7%.

Der Jahresauftaktveranstaltung waren zwei Tage auf dem Fondskongress Mannheim vorangegangen. DNL Vertriebsdirektor Wolfgang J. Kunz äußerte sich sichtlich zufrieden: „Wie ich bereits im Interview erwähnte, war meines Erachtens dieser Fondskongress unser bislang bester und auch erfolgreichster.“

Der im November 2019 aufgelegte Fonds verfügt bereits über Ratings mit bester Bewertung. Diese und viele weitere Informationen befinden sich auf www.dnl-exclusive.de.

RISIKOHINWEIS

Der Erwerb dieses Investmentfonds ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.