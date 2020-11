Jahresendrallye beim Gold

Vieles ist dieses Jahr anders als sonst, dank Pandemie. Ob Gold noch preislich ansteigt, das ist die Frage.

Normalerweise ist beim Goldpreis meist von Mitte Dezember bis Neujahr eine Bodenbildung zu beobachten. Zu Beginn eines neuen Jahres steigt der Preis dann oft an. So war es zumindest in den letzten acht Jahren. Doch diesmal sind Prognosen schwierig. Einerseits befindet sich der Preis des Edelmetalls seit August in einer Korrekturphase, sodass ein Preisanstieg nicht verwunderlich wäre.

Andererseits erwarten wohl viele Anleger eine Jahresendrallye, denn bezüglich des letzten Quartals lieferte Gold in den letzten 20 Jahren meist eine positive Rendite. Nun haben wir das Ergebnis der Wahl in den USA und die guten Nachrichten über Corona-Impfstoffe. Die Wahl Joe Bidens wird sicher grüne Energie und was damit zusammenhängt voranbringen. Auch wenn ein ?normales Leben? noch auf sich warten lassen wird. Viele Unternehmen werden noch von der Pandemie arg in Mitleidenschaft gezogen, der Mittelstand leidet. Der Brexit ist auch noch nach wie vor ein Thema.

Sicher werden die Zentralbanken und Regierungen weiter eingreifen und ihre Schulden weiter vermehren. Und gibt es neue Liquidität, so werden der Euro und der US-Dollar weiter geschwächt werden. Und damit wird der Wert der Edelmetalle, allen voran Gold gestärkt werden. Es könnte also zum Jahresende oder Anfang 2021 auch zu einem Ende der Korrektur von Gold und Silber kommen. Wenn die Edelmetallpreise steigen, dann lohnt sich gerade jetzt auch ein Blick auf Silber- und Goldgesellschaften wie Condor Gold oder Maple Gold.

Condor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=T4GgvtzUpTk&t=104s – ist zu 100 Prozent an einem 588 Quadratkilometer großen Konzessionspaket beteiligt, welches 98 Prozent des historischen Goldabbaugebietes La India abdeckt. Mit 1,12 Millionen Unzen Gold wird gerechnet.

Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=MqpVJhaMOHU&t=498s – entwickelt das Douay-Goldprojekt, unterstützt vom strategischen Partner Agnico Eagle, in Quebec. Es handelt sich um 357 Quadratkilometer Goldland im Abitibi-Grünsteingürtel im nördlichen Quebec.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

