Jean-Louis Labauge wird neuer Generaldirektor von RCI Bank and Services Deutschland (FOTO)

Erstellt von Redaktion Banken, Sonstige

Jean-Louis Labauge wird mit Wirkung zum 1. Juli 2021 neuer Generaldirektor von RCI Bank and Services Deutschland und folgt in dieser Funktion auf Pierre-Yves Beaufils, der zum selben Datum eine neue Stelle in der Zentrale von RCI Bank and Services antreten wird.

Seine Karriere im Renault Konzern hat Jean-Louis Labauge (53) im Audit bei Renault in Frankreich begonnen. 1996 übernahm er die Leitung der Filiale von RCI Bank and Services in Polen. Von 1999 bis 2005 war er in der Zentrale von RCI Bank and Services für den Bereich Risk & Compliance und für das Projekt Basel II zuständig.

Nach Stationen als Generaldirektor in der Schweiz und bei RCI Insurance in Malta war er von 2010 bis 2013 General Manager Sales Financing bei Nissan Europe. Im Jahr 2013 übernahm er die Leitung von Nissan Renault Finance India und 2016 von RCI Financial Services und RCI Bank UK. Zurzeit ist er Chief Compliance Officer in der Zentrale von RCI Bank and Services.

Jean-Louis Labauge ist verheiratet und hat drei Kinder.

