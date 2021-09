Jetzt auch phänomenale Bohrergebnisse vom US-Projekt!

Mit gleich mehreren Volltreffern meldet sich MAG Silver Corp. (WKN: 460241 / TSX & NYSE: MAG) von seinem ‚Deer Trail‘-Projekt in Utah, USA, beeindruckend zurück. Das erst jüngst übernommene Projekt besticht direkt im ‚Phase 1‘-Bohrprogramm nicht nur mit erstklassigen Gehalten, sondern auch damit, dass alle im Vorfeld definierten Arbeitsziele erreicht wurden.

Kurzum: Die ‚Phase 1‘ des ‚Deer-Trail‘-Bohrprogramms läutet den Start eines erfolgreichen Explorationsprogramm ein, dessen weiteren Verlauf und Ergebnisse man mit großer Spannung erwarten darf.

Furioses „Trio“ fördert Fantastisches zutage!

In Zahlen ausgedrückt, waren es die Bohrungen DT20-01, DT21-02 und DT21-03, die schiere Begeisterung auslösten. Denn Bohrung DT20-01 förderte 1,0 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au), 101,0 g/t Silber (Ag), 0,1 % Blei (Pb), 0,2 % Zink (Zn) und mehr als 0,1 % Kupfer (Cu) zutage, über eine Bohrkernlänge von 2,30 m. Als Zugabe legte eine Strecke über 0,86 m noch 64,0 g/t Ag, je 0,1 % Pb und Zn und auch 1,7 % Cu drauf.

Bohrung DT21-02 wollte diesen hervorragenden Ergebnissen natürlich nicht nachstehen und lieferte mit 6,5 g/t Au, 426,0 g/t Ag, 9,2 % Pb, 7,9 % Zn und 1,8 % Cu ein erstklassiges Paket über 0,50 m.

Als wären das nicht schon genug phänomenale Resultate „spendierte“ Bohrung DT21-02 gleich noch einen weiteren Volltreffer hinzu, nämlich 13,3 g/t Au, 831,0 g/t Ag, 15,7 % Pb, 13,7 % Zn und 3,3 % Cu über eine Bohrkernlänge von 0,17 m.

Bohrung DT21-03 schließlich komplettierte die fantastische Ergebniskette mit 38,2 g/t Au, 952,0 g/t Ag, 5,03 % Pb, 4,2 % Zn und 0,3 % Cu über 1,90 m und legte mit 111,50 g/t Au, 2.340 g/t Ag, mehr als 203 % Pb, 4,9 % Zn und 0,5 % Cu über 0,36 m gleich noch eine Schippe drauf!

Ziele erreicht – bei einer Trefferquote von 100 % hochgradige Mineralisierungen gefunden!

Wie gesagt, sind die oben angeführten herausragenden Bohrresultate zwar nur nüchterne (und gleichzeitig herausragende) Zahlen, doch bilden sie als solche den soliden Rahmen für eine noch spannendere Erzählung.

Da alle Bohrungen trafen, liegt die Trefferquote bei 100 %. Das ist für sich genommen zwar wieder „nur“ eine Zahl, dafür aber eine, die als Ergebnis nicht zu übertreffen ist.

Fazit:

Da auch noch ein dicker Abschnitt des ‚Redwall‘-Kalksteins, einem günstigerem Karbonat-Grundgestein, unterhalb der ‚Deer Trail‘-Mine und zwei vermutete Mineralisierungszuführungsstrukturen bestätigt wurden, inklusive deren Projektion, ist davon auszugehen, dass uns MAG Silver (WKN: 460241) auch noch weiterhin mit hervorragenden Bohrergebnissen verwöhnen wird.

Und weil erstklassige Geschichten nicht ohne ein ebenso erstklassiges Ende auskommen, konnten im Zusammenhang mit diesen Wirtsgestein-Strukturen, unterhalb des historisch bekannten Vorkommens auch hochgradige Mineralisierungen gefunden werden. Es bleibt also spannend, wie die ‚Deer Trail‘-Erfolgsgeschichte fortgeschrieben wird, während sich in Mexiko der Minenaufbau der ‚Juanicipio‘-Mine quasi auf der Zielgeraden befindet und dort die Produktion schon bald anlaufen wird!

