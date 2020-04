Jetzt Goldaktien statt physischem Gold

In der Schweiz, bekannt als Hersteller von Goldbarren, mussten drei der wichtigsten Barren-Produzenten den Betrieb einstellen, aber es gibt ja auch noch Gold-Aktien.

Gerade jetzt, wo viele Goldbarren kaufen wollen, mussten im Kanton Tessin drei der wichtigsten Produzenten von Goldbarren schließen ? wegen Corona. Aus der Schweiz kommen 30 bis 50 Prozent aller neu gegossenen Goldbarren. Es herrscht Knappheit bei Goldbarren, sogar bei sonst nicht so beliebten historischen Goldbarren mit so gängigen Gewichten, als auch bei Münzen.

Degussa oder Pro Aurum etwa sehen derzeit eine enorme Nachfrage nach physischem Gold. Teilweise wird mehr nachgefragt als in Rekordzeiten wie etwa im Jahr 2011. Drohen Krisen, Inflation oder Wertverlust bei Währungen, so haben Menschen schon immer gerne Gold gekauft. So gibt der Besitz doch auch ein Gefühl von Sicherheit. Allerdings müssen beim Kauf Gebühren oder Preisaufschläge – derzeit nicht gerade wenig – gezahlt werden.

Vergleichsweise einfach ist jedoch auch ein Investment in das Gold, das noch im Boden liegt. Dies kann mit Aktien von Goldgesellschaften geschehen. Goldaktien bietet zudem einen Hebel auf den Goldpreis. Denn steigt dieser, so steigen die Aktien der Goldgesellschaften umso mehr. Die Verluste derzeit, manche Aktie hat sich halbiert, werden wohl bald wieder der Vergangenheit angehören.

Und Werte wie beispielsweise White Gold oder Auryn Resources werden dem Anleger wieder Freude bereiten. White Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/white-gold-signifikante-goldgehalte-bei-neuen-bohrungen/ – besitzt im Yukon die White Gold Liegenschaft, die rund 422.000 Hektar umfasst.

Auryn Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-isoenergy-sibanye-stillwater-skeena-resources-und-auryn-resources/ – ist mit sechs Projekten gut aufgestellt. Committee Bay ist eines der Goldprojekte in Nunavut. Im südlichen Peru glänzt das Gold-Kupfer-Projekt Sombrero (130.000 Hektar).

