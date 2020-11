Jetzt neu: Crowdinvesting bei der Volksbank Dreieich eG

Erstellt von Redaktion Banken

Mezzanine-Kapital für Unternehmen über Plattform VR-Crowd

Ab sofort bietet die Volksbank Dreieich eG ( http://www.vobadreieich.de ) Unternehmen die Möglichkeit, neue finanzielle Quellen über so genannte Schwarmfinanzierungen zu erschließen. Das Prinzip ist einfach: Viele Anleger stecken jeweils einen kleinen Geldbetrag in Unternehmen. So kommen große Anlagesummen zusammen. Durch diese können Firmen wiederum ihre Projekte finanzieren. “Das ist der genossenschaftliche Gedanke logisch weitergedacht. Wir freuen uns schon sehr darauf, zahlreichen Unternehmen auf diese Art eine unterstützende Plattform zu bieten”, sagt Andreas Buhle, Bereichsleiter Firmenkundenbetreuung und Prokurist bei der Volksbank Dreieich eG.

Schwarmfinanzierung zu guten Konditionen

Crowdinvesting zählt zu den so genannten Mezzanine-Finanzierungen. In der Form der Schwarmfinanzierung wird das Mezzanine-Kapital bilanziell dem Eigenkapital zugerechnet. Die höhere Eigenkapitalquote unterstützt Finanzierungspläne der Firmen und kann diese Entwicklungszielen entscheidende Schritte näher bringen. Die Abwicklung erfolgt schnell und flexibel über VR Crowd ( http://www.vobadreieich.de/vr-crowd ).

Einfach. Regional. Rentabel.

Von der Nutzung der Plattform profitieren beide Seiten. Für Firmen ist die eigenkapitalähnliche Finanzierung nicht nur für die Bonität sinnvoll, sondern äußert sich auch in einem positiven Imageschub. Auf der anderen Seite erleben Investoren ein Plus durch die erwartete Rendite. In dieser Kombination wird die Plattform http://www.vobadreieich.de/vr-crowd zur modernen digitalen Handlungsalternative.

Weitere Informationen und Wissenswertes finden Interessierte unter http://www.vobadreieich.de/vr-crowd

