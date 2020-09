John Griffith ist als neuer Chief Development Officer mit an Bord

Erstellt von Redaktion Allgemein

Herr Griffith war in der Zeit von 2006-2020 geschäftsführender Direktor und Leiter des Investment Banking für den Bereich Americas Metals & Mining bei der Bank of America.

Er bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor mit, der er auf drei Kontinenten erworben hat. Er verfügt über 26 Jahre Erfahrung im globalen Investmentbanking. Er hat leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder in den Bereichen M&A, Kapitalmärkte, Investor Relations, Risikomanagement und allgemeine Beratung in der globalen Bergbauindustrie beraten.

John–s globale bahnbrechende Transaktion war die Goldcorp Fusion mit Newmont Mining im vergangenen Jahr. Zu weiteren bemerkenswerten Transaktionen im Goldsektor zählen Barrick Golds Verkäufe von Yilgarn South, Kanowna Belle und Plutonic für 400 Millionen AUD, Eldorado Golds Erwerb von European Goldfields für 2,5 Milliarden USD, Agnico Eagles Erwerb von Comaplex Minerals für 655 Millionen USD und Yamana Golds Verkauf von Agua Rica an Xstrata und Goldcorp für einen nicht genannten Betrag.

David Garofalo, Vorsitzender und CEO von Gold Royalty, äußerte sich begeistert, und sagte:

?Wir freuen uns, John im Gold Royalty-Team willkommen zu heißen. Als ehemaliger Leiter des Bank of America–s Metals and Mining Investment Banking hat John allein in den letzten zehn Jahren erfolgreiche Bergbautransaktionen im Wert von über 60 Milliarden USD beraten.

John war ein vertrauenswürdiger Berater für mich und Goldcorp bei unserer Fusion mit Newmont Mining im vergangenen Jahr im Wert von 32 Milliarden USD, der größten Fusion, die jemals im Goldsektor abgeschlossen wurde. Ich bin zuversichtlich, dass seine reiche Erfahrung an den Kapitalmärkten bei einer der größten Investmentbanken der Welt, Gold Royalty bei der Expansion sehr zugute kommen wird.?

Klicken Sie hier um zur News zu gelangen.