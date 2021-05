Karlsruhes erste Adresse für Baufinanzierungen am neuen Standort

Erstellt von Redaktion Allgemein

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist dem Menschen in die Wiege gelegt. Die Nachfrage nach selbstgenutzten Immobilien ist entsprechend hoch und wächst vor dem Hintergrund steigender Mieten und zunehmender Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt stetig. Ein Haus zu bauen oder eine Immobilie zu kaufen ist gleichzeitig zunehmend mit einer Investition verbunden, die für die meisten Menschen eine langjährige, nicht selten über Jahrzehnte laufende finanzielle Belastung darstellt. Durchschnittlich finanzierten Immobilienkäufer schon in 2019 die Rekordsumme von etwa 320.000 Euro für eine Immobilie. Der steile Aufwärtstrend wird sich in den meisten Regionen Deutschlands nach aller Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren fortsetzen. Selbst Krisen können den steigenden Immobilienpreisen offensichtlich nichts anhaben. Im Gegenteil zeigt sich schon heute, dass zum Beispiel Corona die Nachfrage zusätzlich verstärkt hat. Die Auswahl des individuell geeigneten Finanzierungsmodells und des passenden Finanzierungspartners ist deshalb eine Aufgabe, die leicht über Erfolg und Misserfolg der langfristigen Umsetzung eines Lebenstraums entscheiden kann.

Parallel zur Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen hat sich auch Baufinanzierungspool24 in 19 Jahren seit seiner Gründung in 2002 zu einem der größten Vermittler von privaten Baufinanzierungen in Deutschland entwickelt. Bis 2020 mit fünf Mitarbeitern hat sich das Unternehmen in Karlsruhe, Stuttgart und den umliegenden Gemeinden, aber auch über die Landesgrenzen hinaus, mit einzigartiger Beratungsqualität und in ihrer Ausführlichkeit richtungsweisender Mandantenbetreuung einen Namen gemacht.

?Gemessen an der Zahl positiver Bewertungen können wir stolz darauf sein, zu den bestbewerteten Vertretern der Branche in ganz Deutschland zu zählen?, erklärt Sven Dreier, Geschäftsführer der Baufinanzierungspool24 GmbH & Co. KG. ?Unser Erfolg ist ein stetiger Ansporn und unser Wachstum eine logische Konsequenz.?

Inzwischen beschäftigt Baufinanzierungspool24 insgesamt 20 Mitarbeiter und stellt seine Fachkompetenz mit Beratern an vier Standorten zur Verfügung. Mit dem Umzug in die neuen, mit rund 1.000 Quadratmetern mehr als dreimal so großen Büroräume, im Neubau der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) an der Durlacher Allee in Karlsruhe, geht der unabhängige Baufinanzierungsbroker den nächsten Schritt in die unternehmerische Zukunft.

?Wir freuen uns, am neuen Standort unseren Mandanten mit gewohnter Sorgfalt in allen Belangen der Immobilienfinanzierung zur Seite zu stehen?, betont Dreier. ?Unser Hauptziel ist dabei unverändert seit dem ersten Tag von Baufinanzierung24 dasselbe: jeden Tag aufs Neue Menschen den Wunsch nach den eigenen vier Wänden zu erfüllen.?

Als inhabergeführtes Unternehmen berät und begleitet Baufinanzierungspool24 seit 2002 Privatkunden als unabhängiger Baufinanzierungsbroker.

Ein Beraterteam aus Baufinanzierungsprofis mit fachlicher Kompetenz aus Bank- und Betriebs- und Immobilienwirtschaft schafft im Rahmen einer einzigartig ausführlichen, mehrstufigen Beratung eine solide Grundlage für die Umsetzung individueller Finanzierungsmaßnahmen.

Der für Kunden vollständig kostenlose Service umfasst die Erstellung eines individuellen Finanzierungskonzepts, die Vermittlung an einen von über 400 Finanzierungspartnern bis hin zum vollständigen Auszahlungsmanagement.

Als umfangreichstes inhabergeführtes Baufinanzierungsportal bietet Baufinanzierungspool24.de darüber hinaus umfassende Informationen rund um das Thema Baufinanzierung.