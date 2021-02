Karora durchschneidet 3,64 g/t Gold auf 16 Meter als Teil der starken Ergebnisse der ersten Erkundungsbohrungen auf dem Lake Cowan Prospekt bei Higginsville Greater

Highlights:

Erste Erkundungsbohrungen am Lake Cowan im Gebiet Higginsville Greater lieferten aufregende neue Bohrziele in einem bisher wenig erkundeten Gebiet östlich des Bergbaubetriebs Higginsville.

Die Ergebnisse der Erkundungsbohrungen im Frühstadium werden als sehr ermutigend angesehen, insbesondere wenn man bedenkt, wie spärlich die Bohrungen in diesem großen Gebiet sind.

Signifikante Goldabschnitte aus den Seeluftkern-Erkundungsbohrungen beinhalten:

HIGA8864: 1,35 g/t Gold auf 50 Metern, einschließlich 3,64 g/t auf 16 Metern(1)

Paul Andre Huet, Chairman und CEO von Karora, wird in der ersten Hälfte des Jahres 2021 nach Westaustralien umziehen, um die kurzfristigen organischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens zusammen mit Graeme Sloan, Managing Director, Australian Operations, zu leiten.

Oliver Turner wird zum Executive Vice President of Corporate Development befördert. Herr Turner wird weiterhin strategische Unternehmensinitiativen beaufsichtigen und die TSX-Notierung von Karora in leitender Funktion unterstützen.

Geschätzte wahre Breiten können anhand der verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Karora Resources Inc. (TSX: KRR) („Karora“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, ermutigende Phase-1-Bohrergebnisse von ersten Erkundungsbohrungen auf dem unterexplorierten Gebiet Lake Cowan (trockenes Salzseebett) von Higginsville Greater bekannt zu geben. Das angepeilte Gebiet wurde in der Vergangenheit nur wenig erkundet und befindet sich über einem viel versprechenden Gebiet, das den östlichen Rand des Kalgoorlie-Terrains abdeckt. Das Gebiet enthält mehrere der wichtigsten regionalen Verwerfungen und weist eine ähnliche Geologie auf wie viele der großen Goldlagerstätten im Gebiet Kalgoorlie-Kambalda-Norseman. Lake Cowan stellt für Karora ein Explorationsgebiet mit hoher Priorität für das Jahr 2021 dar, das Teil des großen Bohr- und Explorationsbudgets von 20 Millionen A$ ist.

Paul Huet, Chairman und CEO von Karora, sagte: „Die ersten Ergebnisse der Erkundungsbohrungen auf unserem Grundstück Lake Cowan, das Teil des Explorationsgebiets Higginsville Greater ist, waren besonders vielversprechend. Alle Ergebnisse befinden sich in relativ geringen Tiefen, einschließlich einiger besonders starker und potenziell offener Goldabschnitte mit 1,35 g/t auf 50 Metern, einschließlich eines sehr robusten Abschnitts von 3,64 g/t auf 16 Metern in Bohrloch HIGA8864. Dies sind hervorragende Ergebnisse für eine First-Pass-Luftkernbohrung und bestätigen das starke Explorationspotenzial des Gebiets Lake Cowan.

Obwohl es aufgrund der sehr hohen regionalen Nachfrage und des mit COVID-19 verbundenen Arbeitskräftemangels zu Verzögerungen bei der Rücksendung von Laborergebnissen aus allen unseren Grundstücken gekommen ist, freuen wir uns auf die weiteren Ergebnisse dieses spannenden Greenfield-Programms. Bis dato bin ich mit den Ergebnissen, die von den Bohrungen zurückkamen, äußerst zufrieden, die sehr erfolgreich auf die Ziele ausgerichtet waren, die von unserer großen 400 Quadratkilometer großen Gravitationsuntersuchung, die letztes Jahr abgeschlossen wurde, generiert wurden.“

Management Update und Teilnahme an anstehenden Investorenkonferenzen

Karora freut sich auch bekannt zu geben, dass Paul Andre Huet, Chairman und CEO, in der ersten Hälfte des Jahres 2021 nach Westaustralien umziehen wird, um Karoras kurzfristige organische Wachstumsinitiativen zusammen mit Graeme Sloan, Managing Director Australian Operations, zu leiten. Da sich Karora kurz- bis mittelfristig auf das organische Wachstum seiner australischen Goldbetriebe konzentriert, beabsichtigt das Unternehmen, die bewährten Führungsqualitäten von Herrn Huet und seine Erfahrung im Bergbaubereich voll auszuschöpfen, um das Wachstum von Karora in Westaustralien an der Seite von Herrn Sloan zu beaufsichtigen. Karora erwartet, dem Markt in den kommenden Monaten seinen organischen Wachstumsplan vorzustellen.

Oliver Turner wurde in die Position des Executive Vice President, Corporate Development befördert und wird weiterhin in Toronto, Kanada, ansässig sein. Herr Turner wird weiterhin strategische Unternehmensinitiativen beaufsichtigen und die TSX-Notierung und die Kapitalmarktbeziehungen von Karora in Nordamerika in leitender Funktion unterstützen.

Paul Huet, Chairman und CEO von Karora, sagte: „Seit dem Erwerb und der Integration der Higginsville Gold Operations Mitte 2019 haben wir uns gewissenhaft auf die Umwandlung von Karora in einen stabilen Junior-Goldproduzenten mit einem robusten Mineralinventar konzentriert. Unsere Initiativen umfassten signifikante Kostensenkungen, die erhebliche Reduzierung der Lizenzgebühren auf allen unseren Grundstücken und die Umgestaltung unseres Führungsteams, was einige der stärksten Aktionäre in der Branche angezogen hat.

Da wir nun ein starkes organisches Wachstumsprofil für unsere Investoren und Stakeholder anstreben, ist es wichtig, dass wir unsere beträchtliche kollektive Erfahrung im operativen Geschäft nutzen, um unsere Strategie zum Wachstum des Unternehmens umzusetzen. Daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem großartigen Team in Australien, um unsere Vision für unsere Aktionäre umzusetzen. Karora hat eine sehr starke Aktionärsbasis in Nordamerika und Europa aufgebaut und konzentriert sich weiterhin darauf, seine Marktpräsenz weltweit zu unterstützen und auszubauen.

In Nordamerika war Oliver Turner ein entscheidender Bestandteil der herausragenden Unternehmenstransformation, die wir im Jahr 2020 erreicht haben, und ich freue mich sehr, seine Beförderung zum Executive Vice President of Corporate Development bekannt zu geben. Gemeinsam als Team freuen wir uns darauf, die Bekanntheit unseres Unternehmens auf beiden Seiten des Pazifiks und in Europa weiter auszubauen und gleichzeitig weiterhin hochkarätige Aktionäre für Karora zu gewinnen. Wir freuen uns auf das weitere Wachstum im Jahr 2021.“

Darüber hinaus freut sich Karora, seine Teilnahme an den kommenden Investorenkonferenzen bekannt zu geben.

Bevorstehende Investorenkonferenzen

Karora hat seine Teilnahme an den folgenden kommenden Investorenkonferenzen bestätigt:

BMO Global Metals and Mining Conference findet vom 1. bis 5. März 2021 statt

Red Cloud 2021 Pre-PDAC Mining Showcase findet vom 3. bis 5. März 2021 statt

PDAC 2021 Virtueller Kongress findet vom 8. bis 11. März 2021 statt

Stifel GMP 2021 Virtual Canada Cross Sector Insight Conference, die am 21. April 2021 stattfindet.

Lake Cowan Erkundungsbohrungsprogramm

Als Teil von Karoras Explorationsplan zur Entdeckung und Erschließung großer neuer Goldvorkommen, um die expandierende organische Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben, wurde Ende letzten Jahres mit Bohrungen begonnen, um aussichtsreiche Scherzonen und ausgewählte vorrangige Ziele zu erproben, die im Rahmen der kürzlich abgeschlossenen Lake Cowan Desktop-Studie von Resource Potentials (2) identifiziert wurden. Die Studie, die 10 Kilometer östlich der Higginsville-Mühle durchgeführt wurde, verwendete eine hochdichte (200×100-Meter-Raster) Gravitationsuntersuchung unter Einbeziehung aeromagnetischer, geochemischer und geologischer Daten (siehe Karora-Pressemitteilung vom 8. September 2020). Das First-Pass-Bohrprogramm umfasst 18.000 Meter an spezialisierten Erkundungs-Seebohrungen auf einem 640×160-Meter-Raster mit einigen Infill-Linien.

Die Desktop-Studie umfasste große Bereiche der Scherungszone Zuleika und den westlichen Rand der Scherungszone Boulder Lefroy. Die Scherungszone Zuleika ist eine regionale Struktur, die zusammen mit Nebenverwerfungen den Großteil der Lagerstätte Higginsville Central (2 Mio. Unzen) kontrolliert und sich 55 Kilometer nördlich bis Cave Rocks (0,5 Mio. Unzen), 70 Kilometer nördlich bis Mount Marion (1 Mio. Unzen) und 110 Kilometer nördlich bis Kundana (6 Mio. Unzen) erstreckt3. Die Zuleika-Scherzone erstreckt sich südlich über Lake Cowan und ist ein Schlüsselziel im Rahmen von Karoras erstem Test dieses wenig erforschten Gebiets. Die Baloo-Mine und die Monsoon/Nanook-Prospekte (siehe Technischer Bericht von Karora vom 6. Februar 2020, www.sedar.com ) werden als Teil der südlichen Erweiterung der Zuleika-Scherzone interpretiert. Die Scherungszone Boulder Lefroy wird so interpretiert, dass sie sich in den östlichen Rand der Higginsville-Pachtgebiete erstreckt und die Weltklasse-Goldmine St Ives beherbergt, die 50 Kilometer nördlich liegt. St Ives hat seit 1980 über 14 Mio. Unzen produziert. Das aktuelle Erkundungsbohrprogramm wird einen Teil des westlichen Randes dieser produktiven Scherungszone erproben.

Bis zum 1. Januar 2021 wurden insgesamt 15.339 Meter und 288 Löcher des Phase-1-Luftkernbohrprogramms abgeschlossen. Die Löcher werden vertikal und bis zur Ablehnung gebohrt, mit einer maximalen Tiefenkapazität von etwa 120 Metern. Für 192 Bohrlöcher wurden bis zum 18. Januar 2021 Untersuchungsergebnisse geliefert, wobei die Durchlaufzeiten für die Untersuchungsergebnisse durch branchenweite Laborkapazitätsprobleme infolge einer steigenden Nachfrage nach Untersuchungslabordienstleistungen und durch Hürden bei der Bereitstellung von Arbeitskräften im Zusammenhang mit den COVID-19-Beschränkungen beeinträchtigt wurden.

Die bisherigen Ergebnisse des Erkundungsprogramms sind sehr ermutigend: 36 Bohrlöcher lieferten Ergebnisse über 0,02 g/t Gold – ein Gehalt, der in dieser Umgebung als anomal und aussichtsreich gilt. Hervorgehobene signifikante Goldbohrergebnisse (4) werden im Folgenden beschrieben:

HIGA8864: 1,35 g/t auf 50 Meter (aus 68 Metern), einschließlich 3,64 g/t Au auf 16 Meter. Dieses Ergebnis liegt 180 Meter nördlich der historischen Bohrungen und stellt eine Erweiterung des mineralisierten Systems Monsoon dar.

HIGA8841: 0,31 g/t über 20 Meter (aus 30 Meter). Dieser Abschnitt stammt aus einem Gebiet ohne bekannte zugehörige Mineralisierung und ist möglicherweise ein neuer mineralisierter Korridor.

HIGA8857: 0,18 g/t auf 31 Meter (aus 72 Meter). Dieser Schnittpunkt scheint eine nordöstlich verlaufende mineralisierte Zone zwischen Aral und Monsoon zu unterstützen.

HIGA8824: 0,22 g/t über 17 Meter (aus 68 Meter). Dieses Ergebnis hat die Grundfläche des Aral-Prospekts auf 440×120 Meter erweitert.

Die Bohrungen sind im Gange; das Phase-1-Programm wird voraussichtlich im März 2021 abgeschlossen sein. Die Planung für Folgebohrungen (sowohl Aircore- als auch RC-Bohrungen) auf Basis der Phase-1-Bohrergebnisse hat begonnen.

Resource Potentials – ein in Perth ansässiges Beratungsunternehmen, das sich auf das Design geophysikalischer Untersuchungen, die Modellierung von Verarbeitungsprozessen, die Interpretation und das Targeting von Bohrlöchern spezialisiert hat.

Ungefähre Produktion Unzen

Geschätzte wahre Mächtigkeiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101.

Bei Higginsville werden alle RC-Bohrproben von Karora-Personal entnommen. Die Proben für die Goldanalyse werden an die Bureau Veritas Laboratories in Kalgoorlie und Perth versandt, wo sie aufbereitet und mittels einer 40-Gramm-Brandprobe analysiert werden. Alle Bohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten zertifiziertes Referenzmaterial („CRM“) und alle 25 Meter im Bohrloch einen groben Blindwert. Duplikatproben werden alle 50 Meter entnommen. Das Labor muss außerdem mindestens 1:45 Nasssiebe an den pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % bei -75 µm durchgehen. Proben für niedriggradiges Gold (aktuelles Aircore-Bohrprogramm) werden an Bureau Veritas Laboratories in Perth zur Aufbereitung und Untersuchung mittels 40 Gramm Aqua Regia Digest mit ICP-MS-Abschluss mit einer Nachweisgrenze von 1 ppb Au versandt. Die Aircore-Proben werden dem Labor als 4m-Mischproben vorgelegt. Wo bei QA/QC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, haben das Karora-Personal und die Labormitarbeiter von Bureau Veritas die Probleme aktiv verfolgt und als Standardverfahren korrigiert.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Reduzierung der Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations („HGO“) in Westaustralien. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mtpa, die von Karoras Untertagemine Beta Hunt und der Tagebaumine Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer 4 km langen Streichlänge in mehrere Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das voraussichtlich im Jahr 2021 mit dem Abbau beginnen wird. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value konzentriert. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR gehandelt. Karora-Aktien werden auch auf dem OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.

