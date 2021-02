Karora Resources – Newsflash schlägt voll ein!

Erstellt von Redaktion Allgemein

Solide Edelmetall-Produzenten finden derzeit wenig Beachtung. Das ist gut, um sich günstig zu positionieren, bevor das Pendel bald wieder in die andere Richtung ausschlägt.

Bei dem australischen Goldproduzenten sind die Aktionäre zweifelsohne erfolgsverwöhnt! Und die Anzeichen verdichten sich, dass Karora Resources (WKN: A2QAN6 / TSX: KRR) diesem Trend auch 2021 treu bleiben wird.

Denn erst vor wenigen Tagen präsentierte das Unternehmen neue Bohrergebnisse, die einen ins Staunen versetzen! Zudem teilte das Unternehmen noch eine bemerkenswerte Wohnsitzveränderung mit, die wir uns als erstes anschauen werden.

Der CEO Andre Huet wird seinen Wohnsitz in der zweiten Jahreshälfte von Nordamerika nach Australien verlegen. Direkt vor Ort will er zusammen mit Graeme Sloandas das organische Wachstum für die Firma noch stärker vorantreiben. Wir werten die Verlegung des Wohnsitzes des CEO?s als signifikanten Vertrauensbeweis die eine spannende Unternehmensentwicklung erwarten lassen sollte!

Zudem meldete das Unternehmen wieder Spitzen-Bohrergebnisse, dieses Mal aber vom ?Lake Cowan?-Projektareal, einem ausgetrockneten Salzsee, der rund 10 Kilometer von Karoras Verarbeitungsanlage entfernt liegt.

Hier landete das Unternehmen direkt bei den ERSTEN Erkundungsarbeiten einen Volltreffer mit 1,35 g/t Gold über 50 m, in dem sogar ein 16 m langer Abschnitt mit 3,64 g/t enthalten ist.

Auch wenn das auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär erscheint, weisen wir allerdings darauf hin, dass viele der großen Goldminen in dieser Region mit derartigen Gehalten extrem profitabel arbeiten. So zum Beispiel die ?St. Ives?-Goldmine von Goldfields, eine rund 4 Mio. Unzen Gold Mine.

Paul Huet, Chairman und CEO von Karora, sagte:

?Die ersten Ergebnisse der Erkundungsbohrungen auf unserem Grundstück ?Lake Cowan?, das Teil des Explorationsgebiets ?Higginsville Greater? ist, waren besonders vielversprechend. Alle Ergebnisse befinden sich in relativ geringen Tiefen, einschließlich einiger besonders starker und potenziell offener Goldabschnitte mit 1,35 g/t über 50 m, einschließlich eines sehr robusten Abschnitts von 3,64 g/t über 16 m in Bohrloch HIGA8864. Dies sind hervorragende Ergebnisse für eine ?First-Pass?-Luftkernbohrung und bestätigen das starke Explorationspotenzial des Gebiets ?Lake Cowan?.

Obwohl es aufgrund der sehr hohen regionalen Nachfrage und des mit COVID-19 verbundenen Arbeitskräftemangels zu Verzögerungen bei der Rücksendung von Laborergebnissen aus allen unseren Grundstücken gekommen ist, freuen wir uns auf die weiteren Ergebnisse dieses spannenden ?Greenfield?-Programms. Mit den bisherigen Ergebnissen bin ich mehr als zufrieden, die von unserer großen 400 Quadratkilometer großen Gravitationsuntersuchung, die letztes Jahr abgeschlossen wurde, generiert wurden.?

Fazit:

Erzkörper in Salzseen zu definieren ist eine nicht ganz leichte Aufgabe, da sich meist durch dicke Salzschichten nur ganz geringe Goldgehalte an der Oberfläche nachweisen lassen. Wenn man, allerdings wie Karora nun schon definitive Hinweise hat, wird und sollte man auf jeden Fall diese Vererzung weiterverfolgen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man hier ein neues Gold-System angebohrt hat, ist sehr hoch! Deshalb gehen wir davon aus, dass Karora Resources (WKN: A2QAN6 / TSX: KRR) auf einer deutlich größeren Ressource sitzt als bisher angenommen.

