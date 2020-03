KfW-Corona-Hilfe: Kredite für Unternehmen

Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützt werden. Die KfW wird mit der Ausweitung bestehender Kreditprogramme die kurzfristige Versorgung mit Liquidität erleichtern und darüber hinaus ein Sonderprogramm für Unternehmen mit größeren Finanzierungsschwierigkeiten anbieten.

Phase 1

Die erste Phase des Hilfspakets steht bereits ab sofort zur Verfügung. Dabei sind schnellstmöglich klare und umsetzbare Prozesse für Banken und Sparkassen notwendig. Die KfW hat ihre bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern.

Folgende KfW-Programme werden ausgeweitet:

– Für Unternehmen, die länger als 5 Jahre am Markt sind:

KfW-Unternehmerkredit

KfW-Kredit für Wachstum

– Für junge Unternehmen, die weniger als 5 Jahre am Markt sind:

ERP-Gründerkredit

Die Kredite aus der Phase 1 können die Unternehmen wie üblich über ihre Hausbanken beantragen. Für Freiberufler und Selbständige gelten dabei die gleichen Regeln wie für Unternehmen.

Der Kreditgenehmigungsprozess wird vereinfacht, um eine zügige Auszahlung des haftungsfreigestellten KfW-Förderkredits zu erreichen. Für die Gewährung von Haftungsfreistellungen wird die Risikobewertung der Hausbank (bzw. des Finanzierungspartners) übernommen.

Phase 2

Darüber hinaus führt die KfW für kleine und mittlere sowie für große Unternehmen ein neues KfW-Sonderprogramm mit erhöhter Risikotoleranz ein. Dieses soll von Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die durch die Corona-Krise in größere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Überdies wird die KfW für größere Unternehmen Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialfinanzierungen anbieten. Das neue KfW-Sonderprogramm soll in KW 13 starten. Anträge können bereits ab sofort über den üblichen Weg der Hausbanken eingereicht werden.

Hinweis:

SCHOMERUS ist laufend mit Banken und Sparkassen im Austausch, wie die Hilfsmaßnahmen konkret praktisch umgesetzt werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.