KMU-Tipp: iwoca Kredit mit vereinfachten Annahmekriterien!

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten suchen Selbständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen oft verzweifelt nach möglichen Alternativen zur Hausbank. Häufig geht es darum, finanzielle Notlagen so schnell wie möglich zu überbrücken. Schnelle, unbürokratische Kreditlösungen sind gefragt.

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

Unsere Empfehlung: iwoca steht für kurzfristige, schnelle und unbürokratische Kredite!

Das Finanzunternehmen iwoca hat sich voll auf kurzfristige, schnelle und unbürokratische Kreditlösungen spezialisiert und schließt damit eine echte Marktlücke. Dank einer eigens entwickelten innovativen Technologie zur Bonitätsanalyse und der Kooperation mit der Fibor Bank ist iwoca in der Lage, schnell und unkompliziert kurzfristige Darlehen zu vergeben, um etwa für Liquidität zu sorgen oder Vorprodukte einzukaufen.

iwoca im Überblick:

– Kreditlinien von 1.000 bis 200.000

– Kredite für KMUs sowie Freelancer & Selbstständige

– Faire Kreditentscheidungen – auch für Kunden, die von klassischen Kreditgebern abgelehnt wurden

– Kreditanträge werden innerhalb weniger Minuten online & papierlos abgeschlossen

– Kreditentscheidung & -auszahlung kann innerhalb von 24 Stunden erfolgen

– Unverbindliches & kostenfreies Finanzierungsangebot

– Laufzeiten bis 12 Monate

Wichtig: Die Annahmekriterien sind deutlich weniger streng als im konventionellen Bankgeschäft. Zusätzliche Sicherheiten werden nicht verlangt.

Weitere Informationen zum iwoca Kredit für Kleinfirmen und Selbständige inkl. Online-Antrag unter:

https://www.kredit-selbständige.de/iwoca-schnellkredit/