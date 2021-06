Knorr-Bremse AG bestätigt grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 % der Aktien der HELLA GmbH&Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie

Die Knorr-Bremse AG bestätigt, dass sie grundsätzlich am Erwerb des von der Gründerfamilie gehaltenen Pakets von 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA interessiert ist. Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Es kann zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden, ob es zu einer Transaktion kommt.