Konsolidierung als Chance!

In den USA wird noch um weitere Geldspritzen in Billionenhöhe verhandelt. Zwar wurden schon mehr als 3 Bio. USD zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie genehmigt, aber die Demokraten wollen mehr! Es seien deutlich mehr Mittel erforderlich, um eine Katastrophe von Schulen, Veranstaltungsorten, kleinen Unternehmen, Restaurants, aber auch Mitarbeitern der Fluggesellschaften und anderen gebeutelten Sektoren abzuwenden. Dabei wird nochmals die gigantische Summe von 2,2 Bio. USD in den Ring geworfen.

Auch andere Länder werden nachlegen müssen, was die Staatsdefizite weiter explodieren lassen wird! Somit stehen die Zeichen auf weiter massiv geöffnete Geldschleusen, auch noch in den kommenden Jahren!

Das heißt im Umkehrschluss, dass die derzeitige Konsolidierung des Gold- und Silberpreises eine nochmalige günstige Einstiegschance für Investoren bietet, die sich zuletzt aufgrund des stärkeren US-Dollars aufgetan hat. Die Nachhaltigkeit des derzeit starken Dollars darf laut Marktexperten angezweifelt werden!

Genauso sehen es die Experten der Commerzbank! Aufgrund der Vielzahl der Probleme, wie massiv steigende Staatsverschuldungen, unbegrenztes Gelddrucken der Notenbanken, die anhaltend extrem niedrigen Zinsen sowie die zahlreichen politischen Risiken würden für einen noch langen Fortbestand des Edelmetallbullenmarktes stehen!

Die derzeit größten Risiken für die Börsen sehen die Coba Experten in den Präsidentschaftswahlen in den USA, einem ?No-Deal-Brexit? und steigenden geopolitischen Spannungen.

Für die Edelmetalle und gut aufgestellten Rohstoffwerte ist das ein ideales Marktumfeld. Deshalb haben wir Im Folgenden noch einmal die unserer Meinung nach wichtigsten Meldungen zusammengefasst.

Canada Nickel / Millennial Lithium

Nickel und Lithium nicht vergessen

Lithium-Ionen-Akkus sind, mindestens noch für die nächsten zehn Jahre, das Nonplusultra in der Elektromobilität. Lithium und Nickel sind dabei.

Caledonia Mining / Karora Resources

Stirbt das Geld, richtet sich der Blick auf Gold

Die Zentralbanken haben als Reaktion auf das Corona-Virus die Gelddruckmaschinen angeworfen. Fiat-Geld verliert zusehends an Wert ? Rohstoffe gewinnen.

Vizsla Resources / Aztec Minerals

Gold-Produktionsländer weltweit

Das meiste Gold kommt immer noch aus China. Ansonsten hat sich in der Rangliste der Goldländer Einiges getan.

Boom bei den Batterie-Metallen

Nickelmarkt vor dem Kollaps? Neue umweltschonende Minen müssen her! Diese Firma hat alles! Wann ruft Tesla an?

Laut einem Reuters-Bericht, der Mitte des vergangenen Monats die Runde machte, hat sich Tesla mit einem Telefonat an ein kanadisches Nickel-Explorationsunternehmen gewandt. Dieses Gerücht ließ den Kurs des Nickelexplorers innerhalb weniger Tage um den Faktor fünf explodieren! Am Ende stellte sich die Meldung als klassische ?Ente? heraus! Wenn, dann wird sich Tesla unserer Meinung nach mit seinem Nickelproblem sowieso eher an unseren Top-Favoriten wenden! Dass Tesla allerdings auf der Suche nach Batteriemetallen ist, zeigt das jüngst Abkommen mit einem Lithiumexplorer. Aber gerade von ?sauberem? Nickel braucht Elon Musk eben noch mehr, wie er erst vor einigen Monaten bestätigte. Hier kommt unsere Canada Nickel Corp. ins Spiel! Neue News treiben den Kurs…

Hier geht es immer weiter!

Weitere extrem werthaltige Mineralisierungen über 15 km entdeckt!

In den vergangenen beiden Wochen mussten Gold, Silber und zahlreiche Edelmetall-Minenwerte teils drastische Kurskorrekturen hinnehmen. War es das schon wieder mit steigenden Kursen, oder haben wir lediglich eine gesunde Kurskorrektur gesehen? Ein Blick auf den jeweiligen Point & Figure Chart deutet eher auf Letzteres hin!

Mawson Gold / Treasury Metals

China könnte Goldpreis beflügeln

China wurde in den Index der Weltregierungsanleihen (WGBI) aufgenommen. Dies könnte weitreichende Konsequenzen haben, auch bezüglich des Goldpreises.

Auryn Resources / Filo Mining

Die vielleicht letzte Goldkorrektur

Gold hat preislich nach unten korrigiert, aber es gibt Gründe, warum dies auf längere Sicht die letzte Korrektur sein könnte.

Bis zu 20% Tagesgewinn…

NEWS-BOMBE! Anleger auf dem falschen Fuß erwischt! Smarte Investoren schlagen jetzt gnadenlos zu!

Nachdem Gold und Silber vermutlich ihre Korrekturtiefs gesehen haben, geht es bereits wieder bergauf bei den Edelmetallen. Die weltweiten Gelddruck-Orgien der Notenbanken gehen ungehemmt weiter und werden sicher noch verstärkt! Unser Geld wird immer weniger wert! Daher bleibt keine Alternative zu Gold und den Minen-Aktie! Das sind die Gewinner für die kommenden Monate und Jahre!

Caledonia Minin / Canarc Resources

Geldmenge steigt ? Gold wird wertvoller

An der aktuellen Geldpolitik und den Folgen kommt keiner mehr vorbei. Damit rückt auch Gold immer mehr in den Fokus.

MAG Silver / Summa Silver

Silber ? Gewinner des EV-Booms

Silber besitzt starke Eigenschaften wie Leitfähigkeit, die in der Industrie begehrt sind. Zusammen mit der steigenden Investmentnachfrage sollte dies den Preis hochtreiben, damit auch die Aktien der Silber-Unternehmen.

OceanaGold und Fiore Gold

Umdenken beim Sparen

Schon im Jahr 2019 haben die Deutschen ihr Vermögen besser und auch vermehrt in Aktien angelegt.

Gold und Kobalt vereint!

Nach der Ressourcen-Verdopplung geht es weiter! Jetzt zusätzlich auch noch in Australien!

Die aktuelle Geldpolitik und die daraus resultierenden Folgen betreffen mittlerweile alle. Somit sollte Gold immer weiter in den Anlegerfokus rücken!

IsoEnergy / Uranium Energy

Stimmung am Uranmarkt ändert sich

Die Auswirkungen von Corona haben das Uran-Angebot Anfang des zweiten Quartals beeinflusst. Der Spotpreis ist angestiegen.

Das gibt es selten!

Minengigant hängt sich an TOP-Explorer!

Ein schwacher USD, ist erklärtes Ziel des US-Präsidenten Donald Trump, aber auch der Regierungen und Zentralbanken, die das Finanzsystem mit Liquidität fluten. Ein Abwertungswettlauf der führenden Weltwährungen ist im vollen Gang.

