Kontrast Personalberatung GmbH sucht aktuell Interimsmanager*innen für Rechnungswesen und IT im Gesundheitswesen

Manchmal kommt man als Unternehmen in eine Situation, in der externe Unterstützung oder kurzfristig neues Personal zeitnah benötigt wird. Typische Gründe sind, dass ein Unternehmen wächst oder in einer Krise steckt, Personal langfristig ausfällt oder auch Abteilungen beziehungsweise ganze Unternehmen neu ausgerichtet werden sollen.

In solchen Fällen bietet ein Interimsmanagement Unterstützung, den Engpass zu überbrücken und das Stammteam zu entlasten. Indem sich das Unternehmen ein*e Interimsmanager*in auf Zeit holt, lassen sich Situationen stabilisieren, Projekte im Zeitplan umsetzen oder Businesspläne testen.

Hamburger Headhunter rekrutieren Interimsmanager*innen

Die Kontrast Personalberatung GmbH ist eine Headhunting Agentur mit Sitz in Hamburg, die die Personalvermittlung von passenden Manager*innen in verschiedenen Branchen und Fachbereichen übernehmen. Durch die Pandemie und den damit verbundenen Schwierigkeiten für Unternehmen ist die Nachfrage nach Interimslösungen gestiegen. Aktuell betreuen die Hamburger gleich zwei dringende Personalsuchaufträge in Bayern.

Interimsmanagement – Leitung Rechnungswesen

Bei der Interim Stelle als Leitung des Rechnungswesens ist der temporäre Arbeitgeber der Verbund zweier Krankenhäuser in Bayern. Die neue Leitung wird an einem der beiden Standorte sitzen und bei der Steuerung des Krankenhauscontrollings, Jahresabschlüssen sowie der Vorbereitung und Erstellung von Testaten eng mit dem Team vor Ort und der Krankenhausdirektion zusammenarbeiten.

Bei qualitativ hochwertiger Arbeit besteht zudem die Chance der Übernahme mit neuen beruflichen Perspektiven. Weitere Details zum Aufgabenbereich für Interessierte, die kurzfristig die Tätigkeit übernehmen können.

Interimsmanagement in der IT eines Großkrankenhauses

Ein Großkrankenhaus in Bayern hat verschiedene Stellen in der IT zu besetzen. Mit einer anspruchsvollen IT-Infrastruktur und der umfangreichen Netzwerktechnik versteht sich die Abteilung als interner Dienstleister für das gesamte Unternehmen. Die Interim Stellen sind Teil eines erfahrenen und kompetenten Leitungs- und Projektmanager-Teams.

Interimsmanagement in vielen Bereichen möglich

Der Bereich Rechnungswesen und IT in der Gesundheitsbranche sind nur zwei Beispiele für den Einsatz von Interimsmanagement. Das HR-Modell kann prinzipiell in allen Branchen und Fachbereichen als Hilfe für ein Unternehmen eingesetzt werden. Immer mit dem Ausblick, dass das Interimsmanagement entweder von langfristigen Personallösungen reibungslos abgelöst wird oder die Kandidat*innen selbst bei erfolgreicher Umsetzung von neuen Businessplänen oder Projekten übernommen werden.

Headhunting Agentur findet das passende Personal

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg rekrutiert über die Direktansprache und Executive Search geeignete Kandidat*innen für die offenen Stellen ihrer Mandatsgeber. Durch die professionelle und persönliche Ansprache erreichen sie eine große Resonanz auf Kandidatenseite.

Zusätzlich zur direkten Ansprache potentieller Kandidaten*innen können die Personalberater zudem auf ihren eigenen firmeninternen Kandidatenpool zurückgreifen. Den haben Sie in den letzten Jahrzehnten stetig erweitert und bietet heute, mit qualifizierten Fach- und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen und Fachbereichen, eine gute Grundlage bei der Rekrutierung.

Durch diese beiden Komponenten können die Hamburger ihren Mandatsgebern schnell geeignete Kandidat*innen für das Interimsmanagement vorstellen ? in nahezu allen Bereichen und Branchen.

Die Headhunting Agentur wurde 1993 gegründet und hat heute ihren Sitz in der Hamburger Hafencity. Über die professionelle Direktansprache und ihren eigenen Kandidatenpool bieten sie effektives Headhunting an. Dabei können sie auf über 28 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Neben der Besetzung von Interim Stellen vermitteln die Personalberater auch Festanstellungen im Gesundheitswesen, der Pharma und Medizintechnik Branche, der digitalen Wirtschaft, im öffentlichen Dienst, dem Bauwesen und Immobilien sowie der Forschung, Bildung und Lehre.