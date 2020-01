Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut IMS endet vertragsgemäß Ende Juni 2020

Die Kooperation der Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) mit dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS in Duisburg wird mit Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit zum 30.06.2020 enden.

Elmos hatte eine Fortführung des Vertrages zu bestehenden Bedingungen angestrebt. Die zukünftige technologische Ausrichtung sowie die Fortentwicklung der IMS-Forschungsschwerpunkte bieten zwischen dem IMS und Elmos allerdings nur noch in Teilgebieten gemeinsame Interessen. Daher konnte trotz intensiver Bemühungen keine Fortführung der Kooperation zu beidseitig akzeptablen Bedingungen erreicht werden.

“Elmos bedauert das Auslaufen der Kooperation mit dem IMS in Duisburg. Wir werden die Folgen des auslaufenden Vertrages sozialverträglich gestalten. Außerdem werden wir die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der beruflichen Neuorientierung mit verschiedenen Maßnahmen unterstützen”, sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor AG. “Durch unsere hocheffiziente Fertigung in Dortmund gepaart mit den seit langer Zeit etablierten internationalen Partnerschaften verfügen wir auch nach Auslauf der Kooperation über ein stabiles, zukunftssicheres Produktionsnetzwerk”, so Mindl weiter.

Derzeit beschäftigt Elmos in Duisburg ca. 90 unbefristete Festangestellte. Rund 25 befristete Arbeitsverträge laufen mit Kooperationsende aus. Die Elmos Semiconductor AG beschäftigt derzeit weltweit rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 900 am Hauptsitz in Dortmund.

Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt der Rahmensozialplan, der mit dem Betriebsrat vereinbart worden ist. Die Abfindung errechnet sich aus dem Bruttomonatsgehalt multipliziert mit den Jahren der Betriebszugehörigkeit sowie einem Faktor von 1,25, somit deutlich mehr als die gesetzliche Mindestanforderung in Höhe von 0,5. Des Weiteren bietet Elmos den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung, z.B. in Form von externer Beratung durch Workshops, Einzelberatung, individueller Betreuung und Job-Börsen, an. Zudem sind für Härtefalle weitere Maßnahmen vorgesehen.

Die Beendigung dieses Vertrags führt bei Elmos zu einem Restrukturierungsaufwand in Höhe von voraussichtlich rund 11 Mio. Euro. Die damit korrespondierenden Rückstellungen werden im Geschäftsjahr 2019 abgebildet. Die operative EBIT-Marge, ohne Berücksichtigung der Sondereffekte durch den per 30.09.2019 erfolgten Verkauf der Tochtergesellschaft SMI sowie ohne Abzug der erwähnten Rückstellungen, wird unverändert bei 13% bis 17% vom Umsatz für das Geschäftsjahr 2019 erwartet. Neben dem Restrukturierungsaufwand wird das Auslaufen der Kooperation in der Zukunft keine wesentlichen Auswirkungen auf die operative Ergebnisqualität haben.

Die Prognose für 2020 wird im Rahmen der Analystenkonferenz und der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 2019 voraussichtlich am 18. Februar 2020 bekannt gegeben.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter.