Kostenlose Jobbörse für die Immobilien-Branche geht online

Erstellt von Redaktion Allgemein

Im Gegensatz zu vielen allgemeinen Jobportalen, konzentrieren sich die Macher der Seite Immobilien-Jobs.de voll auf die Immobilienbranche. Diesen Fokus bieten nur ganz wenige Stellenbörsen. Dadurch gibt es für Firmen auf Personalsuche auch keinerlei Streuverluste.

?Als einziger Anbieter, können freie Stellen bei uns sogar komplett kostenfrei inseriert werden?, so Maik Wildemann von Immobilien-Jobs.de. Das Angebot sei von Beginn an durchweg werbefinanziert und soll so langfristig die Anlaufstelle schlechthin für Personalvermittlung in der Branche werden. Etliche namhafte Firmen haben die Gelegenheit schon ausgiebig genutzt.

Vakante Stellen können von Unternehmen mit wenigen Klicks ausgeschrieben werden. Dafür ist nur ein kostenloser Account nötig, der in unter 1 Minute angelegt ist.

Die Seite versteht sich aber nicht nur als Vermittler, sondern bietet Bewerben proaktiv die Möglichkeit, selber Lebensläufe einzustellen und Firmen zu kontaktieren.

Zu guter Letzt informiert der angeschlossene Blog mit News und Ratgebern über Entwicklungen und Trends in der Immobilienbranche.

Die Macher betreiben übrigens bereits erfolgreich etliche andere kostenlose Job- und Auftragsportale für Texter, Blogger, Programmierer- und SEO-Spezialisten. ?Der Trend zu Betongold wird auch trotz Corona in Zukunft anhalten. Gutes Personal bleibt daher auch in dieser Branche weiter rar und wir wollen Vermittler sein.?, so Herr Wildemann weiter.

Hier gehts zur Webseite: https://immobilien-jobs.de

Bei Immobilien-Jobs.de handelt es sich um eine 100 Prozent kostenlose Jobbörse in der Immobilienwirtschaft. Wir haben uns das Ziel gesetzt, eine Vernetzung der Immobilienbranche zu erreichen und Karrieren aufzubauen.