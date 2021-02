Kostenrechnung einfach erklärt

Klaus Bellenberg

Kalkulation in Kleinbetrieben

5., überarbeitete Auflage 2021

123 Seiten, Broschur

24,- ? (Buch)

ISBN 978-3-8007-5364-2

In kleinen Unternehmen ist die Kostenrechnung oft eine Schwachstelle. Neuere Verfahren, die in Großbetrieben selbstverständlich sind, werden selten eingesetzt. In der vorliegenden Neuauflage betrachtet der Autor betriebswirtschaftliche Fragen der Kostenrechnung speziell für kleine und mittlere Unternehmen anhand zahlreicher Fallbeispiele. So erläutert dieses Buch nicht nur die traditionellen Methoden der Vollkostenrechnung und Zuschlagskalkulation, sondern auch die modernen Verfahren der Teilkosten- bzw. Deckungsbeitragsrechnung, die gerade in Kleinbetrieben sinnvoll anzuwenden sind.

Die vorliegende 5. Auflage ?Kalkulation in Kleinbetrieben“ wurde aktualisiert und um Hinweise zum Einsatz digitaler Berechnungsprogramme ergänzt. Das Buch wendet sich an Kleinunternehmer, die mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand ein aussagefähiges Kostenrechnungssystem und sichere Kalkulationsgrundlagen schaffen möchten. Die leicht verständlichen Berechnungsmethoden eignen sich sowohl für Fertigungs- als auch für Dienstleistungs- und Handelsbetriebe. Expertenkenntnisse werden beim Leser nicht vorausgesetzt.

Klaus Bellenberg arbeitete nach seinem Studium an der Universität Köln zunächst in einem mittelständischen Textilbetrieb. Seine spätere Haupttätigkeit umfasste die Beratung handwerklicher Unternehmen in allen Fragen der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung. Er war darüber hinaus beteiligt am Aufbau einer Akademie als Dozent und Mitglied des Prüfungsausschusses für Betriebswirte. Als erfahrener Kenner der Führungsprobleme in mittelständischen Betrieben war Klaus Bellenberg zudem als Seminarleiter im In- und Ausland tätig, arbeitete als Autor und Moderator mehrerer Fernsehserien zum Thema Betriebswirtschaft und veröffentlichte zahlreiche Schriften zu Themen der Unternehmensführung.

Zielgruppe: Inhaber und Mitarbeiter kleiner und mittlerer Unternehmen, Start-ups, Meisterschüler, Freiberufler

