KPS Capital Partners gibt Erwerb von Siderforgerossi Group S.p.A. bekannt

Erstellt von Redaktion Banken

Baut eine internationale Plattform für Schmiedeprodukte auf

Zweite Übernahme des Mid-Cap-Fonds eines italienischen Unternehmens

KPS Capital Partners, LP („KPS“) gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Siderforgerossi Group S.p.A. („Siderforgerossi“ oder das „Unternehmen“), einem weltweit tätigen Hersteller von Schmiedeprodukten mit großem Durchmesser, bekannt. Nach Abschluss der Transaktion wird Siderforgerossi die fünfte Akquisition des KPS Special Situations Mid-Cap Fund (der „Mid-Cap Fund“) und die zweite Akquisition des Jahres 2021 des KPS Mid-Cap Fund in Italien sein.

Siderforgerossi ist ein führender, vertikal integrierter Hersteller von gewalzten und geschmiedeten Produkten. Das Unternehmen verfügt über das gesamte Fertigungsspektrum, einschließlich Ringwalzen, Freiformschmieden und Gesenkschmieden. Es ist auf Schmiedeprodukte mit großen Durchmessern spezialisiert und beliefert in erster Linie die Endmärkte Windenergie, Öl und Gas, Erdbewegung, Automobilbau, konventionelle und nukleare Energieerzeugung sowie Luft- und Raumfahrt in Europa und Indien. Siderforgerossi bietet seinen Kunden ein vertikal integriertes Angebot, das Wärmebehandlung, zerstörende und zerstörungsfreie Prüfung und Bearbeitung umfasst. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Venetien, Italien, und betreibt neun Produktionsstätten in Italien sowie drei weitere in Indien.

Ryan Harrison, Partner von KPS Mid-Cap Investments („KPS Mid-Cap“), sagte: „Siderforgerossi ist ein Marktführer mit unübertroffenen Fertigungskapazitäten und einer differenzierten Erfolgsbilanz bei Qualitätskontrolle und Kundenservice. Wir freuen uns, mit dieser Investition die Grundlage für eine internationale Plattform für Schmiedeprodukte zu bilden, die KPS und das Siderforgerossi-Team sowohl organisch als auch durch Akquisitionen ausbauen wollen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Chief Executive Officer Adriano Zambon, dem talentierten Managementteam und den engagierten Mitarbeitern des Unternehmens. Gemeinsam wollen wir die Wachstumschancen beschleunigen und Werte schaffen, indem wir die sehr erfolgreiche, jahrzehntelange Erfahrung von KPS bei Investitionen in der Metall- und Schmiedeindustrie nutzen.“

Adriano Zambon, Chief Executive Officer von Siderforgerossi, sagte: „Wir freuen uns, unter der Eigentümerschaft von KPS zu agieren, während das Unternehmen in diese nächste Entwicklungsphase eintritt. Durch die nachgewiesene Kompetenz von KPS, Spitzenleistungen in der Produktion zu fördern, kann Siderforgerossi bedeutende Wachstumschancen nutzen, während wir unseren Fokus auf Qualität, Sicherheit und Kundenservice beibehalten. Unter der Eigentümerschaft von KPS werden wir eine Reihe von Wachstums- und Betriebsinitiativen entwickeln, die auf unserer langen und erfolgreichen Geschichte aufbauen.“

Die Konditionen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate & Investment Banking Division fungierte als leitender Finanzberater, Houlihan Lokey fungierte als Fremdkapitalmarktberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierte als Rechtsberater von KPS.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. fungierte als leitender Finanzberater und NTCM Studio Legale fungierte als Rechtsberater der verkaufenden Aktionäre von Siderforgerossi und der Gesellschaft.

Informationen zur Siderforgerossi Group

Siderforgerossi ist ein führender, vertikal integrierter Hersteller von gewalzten und geschmiedeten Produkten. Das Unternehmen verfügt über das gesamte Fertigungsspektrum, einschließlich Ringwalzen, Freiformschmieden und Gesenkschmieden. Es ist auf Schmiedeprodukte mit großen Durchmessern spezialisiert und beliefert in erster Linie die Endmärkte Windenergie, Öl und Gas, Erdbewegung, Automobilbau, konventionelle und nukleare Energieerzeugung sowie Luft- und Raumfahrt in Europa und Indien. Siderforgerossi bietet seinen Kunden ein vertikal integriertes Angebot, das Wärmebehandlung, zerstörende und zerstörungsfreie Prüfung und Bearbeitung umfasst. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Venetien, Italien, und betreibt neun Produktionsstätten in Italien sowie drei weitere in Indien. Weitere Informationen finden Sie unter www.siderforgerossi.com.

Informationen zu KPS Capital Partners

Die KPS ist über ihre angeschlossenen Verwaltungseinheiten der Verwalter der KPS Special Situations Funds, einer Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 12,8 Milliarden US-Dollar (Stand 31. März 2021). Seit fast drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich daran, durch kontrollierende Kapitalbeteiligungen an Produktions- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Grundstoffe, Markenkonsumgüter, Gesundheits- und Luxusprodukte, Autoteile, Investitionsgüter und allgemeine Fertigung, einen erheblichen Kapitalzuwachs zu erzielen. KPS schafft Werte für ihre Investoren, indem sie konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern. Sie generiert Investitionsrenditen, indem sie die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit und die Rentabilität ihrer Portfoliounternehmen strukturell verbessert, anstatt sich primär auf finanzielle Hebelwirkung zu verlassen. Die Portfoliounternehmen der KPS Funds haben einen Gesamtjahresumsatz von ca. 10,9 Milliarden US-Dollar, betreiben 149 Produktionsstätten in 22 Ländern und beschäftigen direkt und über Joint Ventures weltweit ca. 35.000 Mitarbeiter. Die Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen von KPS sind ausführlich beschrieben unter www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap ist auf Investitionen im unteren Bereich des mittleren Marktes ausgerichtet, die ein Anfangskapital von bis zu 100 Millionen US-Dollar erfordern. KPS Mid-Cap zielt auf dieselbe Art von Anlagemöglichkeiten ab und verwendet dieselbe Anlagestrategie, die die Flaggschiff-Fonds von KPS seit fast drei Jahrzehnten verfolgen. KPS Mid-Cap nutzt und profitiert von der globalen Plattform, dem Ruf, der Erfolgsbilanz, der Infrastruktur, den Best Practices, dem Wissen und der Erfahrung von KPS. Das KPS Mid-Cap-Investmentteam wird von den Partnern Pierre de Villeméjane und Ryan Harrison geleitet, die einem Team von erfahrenen und talentierten Fachleuten vorstehen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3190384-1&h=3461061655&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3190384-1%26h%3D1225146203%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1023167%252FKPS_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1023167%252FKPS_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1023167%2FKPS_Logo.jpg)

Pressekontakt:

Geschäftsanfragen: KPS – 212.338.5100

oder Medienanfragen: David Wells – 646.818.9287

Original-Content von: KPS Capital Partners, LP, übermittelt durch news aktuell