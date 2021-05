Kreditrechner von Kredit-Markt.eu: Individuelle Berechnung von verschiedenen Kreditkonditionen

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die Kredit-Plattform Kredit-Markt.eu hat einen Spezial-Kreditrechner ins Leben gerufen, der es Nutzern ermöglicht, verschiedene Kreditkonstellationen zu berechnen und miteinander zu vergleichen. Zu den Größen, die ohne mathematische Vorkenntnisse auf unkomplizierte und intuitive Weise berechnet werden können, gehören der Kreditbetrag, die Zinsen, die monatliche Rate und der Gesamtkreditbetrag. Das Tool kann sich demnach als überaus hilfreich für all diejenigen erweisen, die verschiedene Kreditkonditionen genauer unter die Lupe nehmen und den passendsten Wunschkredit für sich ermitteln möchten.

Funktionsweise des Kreditrechners

Die Grundfunktionen des Kreditrechners von Kredit-Markt.eu sehen vor, entweder die monatliche Rate oder den Kreditbetrag auszurechnen. Hierbei wird dann ? je nach Eingabe und Berechnung ? das Zusammenspiel aller Größen transparent gezeigt: Kreditbetrag, eff. Jahreszins, Laufzeit in Monaten, monatliche Rate, Zinszahlungen für den Zeitraum und Gesamtkreditbetrag.

Dank der Nutzung des Online-Kreditrechners können Verbraucher beispielsweise schnell den Zusammenhang zwischen Laufzeit und Zinszahlungen erkennen: Wer eine lange Laufzeit mit geringer monatlicher Rate wählt, zahlt deutlich mehr Zinsen als der, der eine kurze Laufzeit mit höherer monatlicher Rate wählt ? vorausgesetzt, dass gewählter Kreditbetrag und effektiver Jahreszins bei beiden Beispielen identisch sind.

Zins- und Tilgungsplan als PDF-Datei zum Downloaden

Im Gegensatz zu den meisten anderen Kreditrechnern wartet der Rechner von Kredit-Markt.eu mit einer großen Besonderheit auf: Er bietet die Zusatzfunktion, einen detaillierten Zins- und Tilgungsplan als PDF-Datei herunterladen zu können. Dank der hochwertigen Programmierung und dem Einsatz innovativer Technik ist die entsprechende Datei auch in wenigen Sekunden erstellt.

Der kostenlose Spezial-Kreditrechner von Kredit-Markt.eu kann hier genutzt werden: https://www.kredit-markt.eu/

Kredit-Markt.eu ist das Portal für Sofortkredit. Hierbei wurde Kredit-Markt.eu bereits im Jahre 2008 gegründet und zählt somit zu den Pionieren in Sachen Online-Kredit. Vom Firmensitz München aus arbeiten motivierte Mitarbeiter Tag für Tag daran, Konsumenten die Aufnahme eines Kredites so unkompliziert und zinsgünstig wie möglich zu machen. Die Münchner bieten auf ihrer Website nicht nur einen Kreditvergleich respektive Kreditrechner, der die Konditionen von mehr als 20 kreditgebende Banken in Echtzeit vergleichen kann und den günstigsten Kreditgeber ermittelt, sondern auch umfangreiche Verbraucherinformationen und Anbietertests, die maßgeblich dazu beitragen, den Entscheidungshorizont des Lesers in Sachen Darlehen und Finanzierung zu erweitern.