Kristina Kierner wird Head of Sales and Marketing bei EVO Payments Deutschland

Das Management des Zahlungsdienstleisters EVO Payments vergrößert sich. Seit Juli 2020 hat Kristina Kierner die Spitze des Sales and Marketings übernommen. Mit ihrer großen Vertriebsexpertise wird sie die Wachstumsstrategie von EVO maßgeblich beeinflussen.

Zuvor hatte Kierner die Leitung der Bereiche Field Sales und Retail Groups beim Payment Service Provider und Acquirer PAYONE GmbH. Dort war Kierner im Rahmen der Übernahme von Bambora und des Joint Ventures BS Payone mitverantwortlich für die organisatorische Neu-Ausrichtung des SMB-Vertriebs sowie für die strategische Neuaufstellung des Vertriebsbereichs. Vor ihrer Zeit bei PAYONE hat Kierner das Partnermanagement Verbundgruppen bei easycash/Ingenico Payment Services aufgebaut und anschließend die Leitung dieses Bereichs übernommen.

?Kristina Kierner ergänzt unser Management-Team ideal. Mit ihrem fundierten Branchen-Knowhow und ihrer starken Hands-on-Mentalität werden wir gemeinsam unseren Wachstumskurs weiter ansteuern?, so Anna Bejaoui, General Manager von EVO Payments.

EVO Payments, Inc.

EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) ist ein führender Anbieter von Zahlungstechnologien und dienstleistungen. EVO Payments bietet eine Reihe von innovativen, zuverlässigen und sicheren Zahlungslösungen für Händler ? von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu multinationalen Unternehmen und Organisationen weltweit. Als voll integrierter Anbieter für Kartenacquiring und Zahlungsabwicklungen in über 50 Märkten und 150 Währungen weltweit bietet EVO Payments wettbewerbsfähige Lösungen, die das Geschäftswachstum fördern, die Kundenbindung erhöhen und die Datensicherheit in den von ihr bedienten Märkten erhöhen.

EVO Payments ist eine europäische Tochtergesellschaft der EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) und ein in Deutschland zugelassenes Zahlungsinstitut. EVO Payments ist unter anderem Principal Member von Visa und Mastercard. Als Anbieter von Kartenakzeptanzlösungen wurde das Zahlungsinstitut wiederholt als bester Anbieter für international agierende Händler ausgezeichnet.

