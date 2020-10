Kulturförderung der Region: Fristen für 2021 bis 2023 laufen

Erstellt von Redaktion Allgemein

Konzepte und Entwicklungsmöglichkeiten von Kulturschaffenden stärken und unterstützen: Noch bis zum 30. November 2020 laufen die Fristen für Förderanträge im Bereich Theaterpädagogischer Kooperationen und der Institutionellen Förderung für den Zeitraum 2021 bis 2023. Die 2018 neu eingeführte Institutionelle Förderung der Region konzentriert sich auf die Existenzsicherung kleiner Kultureinrichtungen, insbesondere im ländlichen Raum. Sie soll deren Strukturen und ihre konzeptionelle Arbeit unterstützen. Möglich werden damit Erneuerungen innerhalb der Einrichtung, aber auch mehr Qualität und Innovation im Angebot von Kunst, Kultur und Soziokultur. Das Fußballmuseum Springe e.V oder das Nordhannoversche Bauernhaus Museum Isernhagen e.V. gehören derzeit zu den Geförderten. Der Etat der Institutionellen Förderung umfasst 250.000 Euro pro Jahr.

Bereits zum dritten Mal fördert die Region Theaterpädagogische Kooperationen in einem Zeitraum von drei Jahren. Theaterpädagogische Kooperationen werden im Rahmen ihrer individuellen Angebote von Theater, Tanz und Musik für verschiedene Altersgruppen gefördert. Im laufenden Jahr gehören unter anderem das Klecks-Theater und das Theater zwischen den Dörfern dazu. Zusammen mit der Spielplanförderung und der Kulturellen Bildung liegen die Gesamtausgaben von 2021 bis 2023 jährlich bei 350.000 Euro.

Für Stefani Schulz, Leiterin Team Kultur, sichert die Förderung die kulturelle Vielfalt und den kreativen Austausch in der Region: ?Wir möchten die Teilhabe am kulturellen Leben so vielfältig wie möglich anbieten. Dabei geht es um Planungssicherheit für die Kulturschaffenden, ebenso wichtig ist aber die kulturelle Lebensqualität für die Einwohnerinnen und Einwohner der Region. Die unterschiedlichen Sparten tragen dazu bei, künstlerische Inhalte zu vermitteln, eigenes kreatives Potenzial auszuleben oder aktuelle gesellschaftliche Themen zu reflektieren.?

Je nach Sparte können Kommunen, Vereine, gemeinnützige Gesellschaften, theaterpädagogische Einrichtungen oder Einzelpersonen die entsprechenden Förderanträge stellen. Die jeweiligen Formulare, Antragsfristen und Kontaktadressen sind auf www.kulturfoerderung-region-hannover.de zu finden, Ansprechpartnerin ist Stefani Schulz unter (0511) 616 23488 oder Stefani.Schulz@region-hannover.de.

Im Rahmen des vom Ministeriums für Wissenschaft und Kultur initiierten Förderprogramms für Soloselbständige ist die Region Hannover zuständig für Förderanträge von bis zu 7.999 Euro. Die entsprechenden Formulare und Förderkriterien sind ab dem 1. November 2020 ebenfalls unter www.kulturfoerderung-region-hannover.de zu finden, die Antragsfrist läuft bis zum 28. Februar 2021. Weitere Anfragen an Uta Foremny unter (0511) 616 23720 oder per Mail an Uta.Foremny@region-hannover.de.