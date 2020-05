Kundenzufriedenheit wird bei der KVB Finanz großgeschrieben

“Die Kundenzufriedenheit kommt bei uns an erster Stelle. Dafür geben wir jeden Tag aufs Neue ganz selbstverständlich unser bestes.” Marc Kloetzel, Leiter Vertrieb und Prokurist der KVB Finanz.

Als einer der führenden Kreditvermittler in Deutschland bietet die KVB Finanz ein breit aufgestelltes Produktportfolio an. Die Finanzexperten sorgen mit individuell zugeschnittenen Lösungen für höchste Kundenzufriedenheit – ganz gleich, ob Überbrückungskredit, Autofinanzierung oder Baufinanzierung. Mit über 45 Jahren Erfahrung in der Branche kann die KVB Finanz auf über 100.000 zufriedene Kunden zurückblicken. Für das Team ist das Lob und Ansporn zugleich.

Die KVB Finanz – DER Ansprechpartner für Finanzierungen aller Ar t

Bei der KVB Finanz findet jeder, ob Familie, Single, Student, Rentner oder Unternehmer, die beste Finanzierung für die aktuelle Situation. Die Experten haben den Finanzmarkt immer im Auge, agieren am Puls der Zeit und helfen dadurch ihren Kunden, finanzielle Vorhaben in die Tat umzusetzen. Dabei legt die KVB Finanz Wert auf einen Rundum-Blick, wenn es darum geht, die Kunden zu betreuen, denn niedrige Zinsen für den aktuellen Kreditwunsch sind nicht alles. Die optimalen Finanzierungslösungen betrachten aktuelle Lebensumstände, Ziele und finanzielle Möglichkeiten, genauso wie eventuelles Einsparpotential bei bestehenden Verbindlichkeiten. Die KVB Finanz-Mitarbeiter setzen hier auf persönlichen Service und offene, vertrauensvolle Gespräche. Ganz bequem vor Ort beim Kunden finden sich mit den Profis individuell angepasste Lösungen für alle Situationen.

Als Kreditvermittler ist die KVB Finanz nicht auf Angebote bestimmter Unternehmen angewiesen, sondern kann bankübergreifend optimale Ergebnisse für ihre Kunden liefern. Es werden die besten Finanzierungspakete geschnürt, da durch die Vermittlung Bearbeitungs- und Personalkosten der Banken eingespart werden können. Deshalb und aufgrund der langjährigen Erfahrung sowie engen Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten, kann die KVB Finanz niedrigere Zinsen verhandeln, als sie direkt von Banken vergeben werden können. Ob die Kunden es bevorzugen, bei einer längeren Laufzeit mit niedrigen Raten zu tilgen oder umgekehrt, spielt dabei keine Rolle. Die individuelle Situation wird von den Profis bewertet und dafür das passende Angebot ermittelt.

Im Rahmen des All-Inclusive-Service haben die Finanzexperten auch bestehende Verbindlichkeiten ihrer Kunden immer im Blick. Aufgrund der Niedrigzinspolitik der letzten Jahre ist es nämlich meist von Vorteil, die Restschuld älterer Kredite mit schlechteren Konditionen zu tilgen und die Gesamtschuld von altem und neuem Kredit zu günstigeren Konditionen zusammenzufassen. Das spart monatlich wertvolles Geld und organisiert die Finanzplanung nachhaltig. Dies stellt einen großen finanziellen Mehrwert für die Kunden dar.

Ein Familienunternehmen für Familien

Gegründet wurde das Familienunternehmen von Udo Kloetzel. Sie arbeiten nun seit über 45 Jahren des stetigen Wachstums als Partner an der Seite von mehr als 100.000 Kunden. Einen Schwerpunkt setzt die KVB Finanz deshalb auf Familien – von der Familie für Familien sozusagen. Damit alle Möglichkeiten für ihre Kunden in Betracht gezogen werden können, arbeitet das Team mit größtem Aufwand an individuellen Lösungen. Um das zu gewährleisten, beginnt die Zusammenarbeit mit einem vertrauensvollen Kundengespräch zu Hause – unverbindlich und gratis, um so am besten auf alle Wünsche eingehen zu können.

Die Flexibilität ihrer Kunden liegt der KVB Finanz nämlich besonders am Herzen. Durch persönliche Betreuung und die Auswahl an verschiedensten Finanzierungsmodellen, erhalten die Kunden wieder mehr Lebensqualität. Geordnete Finanzen geben Sicherheit und sorgen gleichzeitig auch für mehr Geld zur freien Verfügung für die wirklich wichtigen Dinge im Leben – das ist es, was für Rentner, Familien, Paare und Alleinstehende zählt. Gelebte Träume, ob es sich um ein wenig Luxus im Alltag oder das lang ersehnte Eigenheim mit Garten handelt. Die KVB Finanz als Familienunternehmen weiß um die Wichtigkeit der finanziellen Unabhängigkeit in allen Lebenslagen und ermittelt die bestmöglichen Konditionen für die sorgenfreie Zukunft ihrer Kunden.

Experten für Finanzierungen – das gibt Sicherheit und Vertrauen

Die KVB Finanz vereint deutschlandweit insgesamt 140 Experten auf ihren Gebieten, in der Kreditabteilung, im ServiceCenter genauso wie in der Auszahlung. Durch diese Kompetenzen schaffen die Finanzprofis mit höchstem Qualitätsanspruch und langjähriger Erfahrung maßgeschneiderte Ergebnisse für jeden einzelnen Kunden.

Das große Portfolio der KVB Finanz umfasst Finanzierungen aller Art. Dabei betreut sie aktuelle Maßnahmen wie das Baukindergeld genauso wie klassische Varianten, Umschuldungen, Bausparen und die Finanzierung von Wohneigentum. Hierzu zählt ebenfalls die Aufstockung des finanziellen Polsters, um monatliche Ausgaben und den Dispo besser im Griff zu haben. Genauso unterstützen die Finanzprofis ihre Kunden aber auch bei der Verwirklichung der Kreuzfahrt zum 60. Geburtstag.

Als Experten im Kreditwesen, holen die Profis stets das Beste für ihre Kunden heraus und wissen aber auch um die Problematik der unterschiedlichen Vergabekriterien der Banken. Denn gerade Rentner, Selbstständige und Studierende haben oft das Nachsehen. Denn oftmals erhalten Kunden mit höherem Eigenkapital und Einkommen einen günstigeren Zinssatz. Die Experten der KVB Finanz stehen hier immer an der Seite des Kunden, geben alles dafür, das Beste herauszuholen und informieren umfassend, sodass am Ende ein maßgeschneidertes Angebot auf dem Tisch liegt.

KVB Finanz – hier sind die Kunden in den besten Händen

Die Profis der KVB Finanz arbeiten in vier Schritten:

– Die Finanzexperten bauen nach dem Motto “von der Familie für die Familie” erstens auf eine gute Zusammenarbeit und das Vertrauen der Kunden, – verschaffen sich zweitens einen Rundum-Blick über die finanzielle Lage, – ermitteln drittens den Kredit mit den besten Konditionen, – und schaffen so viertens finanzielle Sicherheit und Flexibilität für die Zukunft.

Mit ihrem All-Inclusive-Service sorgen sie für höchste Kundenzufriedenheit. Kunden profitieren von niedrigen Zinsen, flexibler Laufzeit und schneller Auszahlung. Durch die langjährige Erfahrung und Zusammenarbeit mit den Banken spart sich der Kunde nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Die Finanzprofis betreuen persönlich und übernehmen die Abwicklung aller Formalitäten. Die Kunden sind bei der KVB Finanz in den besten Händen und können sich vollkommen auf die Finanzprofis und ihre langjährige Erfahrung verlassen.

Über die KVB Finanz GmbH

Seit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.

