Kupfer hoch im Kurs

Erstellt von Redaktion Allgemein

In den letzten Wochen war bei den Industriemetallen weiter eine Preisrally zu beobachten.

Im Februar hat so manches Industriemetall Mehrjahreshochs erreicht. Zwar gerieten die Preise für Zinn und Nickel kurzfristig unter Druck, aber für die nächsten Jahre gehen die meisten Analysten von starken Preisen aus. Der LME-Industriemetallindex konnte Ende Februar sogar ein Neuneinhalbjahreshoch für sich verbuchen.

Besondere Stärke zeigte in den letzten Wochen der Kupferpreis. Aktuell liegt er bei gut 4,08 US-Dollar je Pound oder 9.145 US-Dollar je Tonne. Manch einer rechnet, nicht zuletzt aufgrund der großen Nachfrage aus China, schon mit fünfstelligen Preisen. Denn auch aus der Branche der Elektromobilität kommt Nachfrage. Schließlich ist in einem Elektroauto drei- bis viermal so viel Kupfer verbaut im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen.

Für einen steigenden Kupferpreis spricht auch die Tatsache, dass in den letzten zehn Jahren die Investitionen in neue Kupfervorkommen eher spärlich waren, sodass das Angebot nicht gerade riesengroß ist. Gemäß Berechnungen der International Copper Study Group und auch des World Bureau of Metal lag letztes Jahr ein Angebotsdefizit vor, wobei dieses höher war als im Vorjahr. Und anders als Gold ist Kupfer ein Gebrauchsgut, wo Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Auch für das laufende Jahr wird vom Großteil der Branchenkenner ein Kupferdefizit erwartet.

Um auf Kupfer zu setzen, kann ein Investment in Unternehmen mit Kupfer im Boden in Betracht gezogen werden, beispielsweise in Hannan Metals oder Adventus Mining.

Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=Zll4uT2KEd8&t=91s – besitzt in Peru die San Martin-Liegenschaft mit hochgradigen Kupfer- und Silbervorkommen. Die Konzessionen erstrecken sich über eine Fläche von 656 Quadratkilometer. Die Infrastruktur ist bestens.

Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=HR9WfzsvVe0&t=419s – verfügt über drei Gold-Kupferprojekte in Ecuador sowie über weitere Projekte in Kanada und Irland.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -) und Adventus Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/adventus-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/