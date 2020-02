Kupferanreicherung im Boden optimiert Auranias Tsenken N3 zu einem porphyrischen Kupferziel

Erstellt von Redaktion Allgemein

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (?Aurania? oder das ?Unternehmen? – https://www.commodity-tv.com/play/auraniaresourcesfollowing-track-of-possible-road-lidar-program-started/) berichtet, dass das Unternehmen bei nachfolgenden Explorationsarbeiten über dem geophysikalischen Ziel Tsenken N3 eine Kupferanreicherung in Böden angetroffen hat. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass Tsenken N3 ein porphyrisches Kupferziel wie Tsenken N2 ist, welches sich nur 1 km südwestlich befindet (Abbildung 1). Beide Ziele liegen im zentralen Teil des Projekts Lost Cities – Cutucu (?Projekt”) im Südosten Ecuadors.

Der unabhängige Senior-Geophysikberater Jeremy S. Brett, der an der vom Unternehmen im Jahr 2017 in Auftrag gegebenen helikoptergestützten geophysikalischen Erkundung beteiligt war, identifizierte 64 Einzelziele, wovon 31 für nachfolgende Arbeiten als vorrangig eingestuft wurden. Mr. Brett kommentierte: ?Die Reaktion eines Geophysikers auf die Auswahl von Zielen aus geophysikalischen Daten ist oft”; ?diese Leute sehen Ziele überall dort, wo ein roter Fleck auf einer Karte zu sehen ist, und man kann sie nicht so ernst nehmen.? Gut, ich bin begeistert, auf diese Erkenntnis aus den Feldkontrollen und Bodenprobenentnahmen zu stoßen, die über den Zielen Tsenken N2 und N3 durchgeführt werden und die in der Gruppe von 31 Zielen enthalten sind, die für Nachfolgearbeiten priorisiert wurden. Jetzt erwarte ich mit Spannung die Ergebnisse der Bodenprobenentnahme über dem nächsten Ziel im Norden, Tsenken N4. Die Anreicherung von Kupfer im Boden über den magnetischen Signalen Tsenken N2 und N3 lässt darauf schließen, dass es sich tatsächlich um vorrangige porphyrische Kupfer-Gold-Ziele und porphyrische Kupferziele handelt.?

Nächste Schritte

Die für die Bodenprobenentnahme zuständigen Teams dehnen auf Tsenken N3 (Abbildung 1) die Probenahme über den Rest des Magnetik-Signals aus, während in dem Gebiet eine geologische Kartierung durchgeführt wird. Aufgrund der spärlichen Aufschlüsse ist die effizienteste Methode zur Bewertung des Kupferpotenzials der Ziele Tsenken N2 und N3 das Niederbringen von Flachbohrungen mittels eines ultraleichten Bohrgeräts, das eine maximale Tiefe von 200 m erreichen kann. Die Bohrungen sind abhängig vom Erhalt einer Wassernutzungsgenehmigung. Im gesamten Projektgebiet wurden Anträge für insgesamt 39 Wassernutzungsgenehmigungen gestellt. Diese Genehmigung ist in Bearbeitung.

Aktueller Stand der Bohrarbeiten in Yawi

Die Bohrung YW007 wurde bis zu einer Endtiefe von 504 m niedergebracht.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen zu geophysikalischen Daten und zugehörigen Interpretationen wurden von Jeremy S. Brett, M.Sc., P.Geo., einem unabhängigen Senior-Geophysikberater bei MPH Consulting Limited, überprüft und genehmigt. Herr Brett ist ein in der Provinz Ontario registrierter professioneller Geowissenschaftler und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects of the Canadian Securities Administrators (Offenlegungsstandards der kanadischen Wertpapierbeauftragten für Mineralprojekte).

Alle anderen technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist von der European Federation of Geologists als EurGeol bezeichnet und eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects of the Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities – Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/auraniaresourcesltd-.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Ziele von Aurania beschreiben, einschließlich der Worte, dass Aurania oder sein Management einen bestimmten Zustand oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie “glaubt”, “erwartet”, “erwartet”, “schätzt”, “kann”, “könnte”, “würde”, “wird” oder “plant” gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen basieren, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Vorausschauende Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Ziele, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und ein verbessertes Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Bodenschätzen, Explorations- und Minenentwicklungspläne, den Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftstätigkeit und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen vorausschauenden Informationen abweichen, gehören unter anderem die fehlende Identifizierung von Bodenschätzen, die fehlende Umwandlung von geschätzten Bodenschätzen in Reserven, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Fehlen der erforderlichen behördlichen, behördlichen, umweltbezogenen oder sonstigen Projektgenehmigungen sowie politische Risiken, Unfähigkeit, die Pflicht zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der künftig erforderlichen Finanzierung, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen und den anderen Risiken der Mineralexplorations- und Erschließungsindustrie abweichen, sowie die Risiken, die in den auf SEDAR eingereichten öffentlichen Dokumenten Auranias beschrieben sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!