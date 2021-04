Langjährige Betriebszugehörigkeit: Die IT-HAUS GmbH ehrt Jubilare

Erstellt von Redaktion Kreditkarte

Föhren, 01.04.2021 – Die IT-HAUS GmbH hat Grund zum Feiern. Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Systemhauses wurden für 10 und 20 Jahre vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit geehrt.

Aufgrund der Corana-Pandemie konnte eine persönliche Feier in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Trotz allem ließ es sich die Geschäftsführung nicht nehmen, die Jubilare aus 2020 in einem digitalen und feierlichen Rahmen auszuzeichnen. „Wir freuen uns und sind stolz, heute acht Angestellte für die überragende Zusammenarbeit zu ehren. In einer Zeit des steten Wandels verdient diese langjährige Treue zum Unternehmen höchste Anerkennung“, so Ulrich Simon.

Gemeinsam können die acht IT-HAUS Kollegen auf insgesamt 100 Jahre Engagement, Verantwortung und Leistung zurückblicken. Zwei Mitarbeiter sind bereits seit 20 Jahren im Unternehmen. Diese lange Betriebszugehörigkeit ist nicht selbstverständlich und zeugt von einem positiven Betriebsklima. Viele der über 300 Mitarbeiter sind seit mehr als 10 Jahren im Unternehmen tätig und feiern am 01. April 2021 den 23. Geburtstag ihres Arbeitgebers.

10-jähriges Jubiläum feierten:

Christoph Pabel, Viktor Luz, Fabian Kaufmann, Verena Lentes, Manuel Herges und

Arthur Ginter

20-jähriges Jubiläum feierten:

Karina Olinger und Dieter Pauls