Langjähriger Aufwärtszyklus angebrochen

Gold hat preislich einen Meilenstein erreicht. Auch Silber ist eine hochwertige Anlage

Das auf Rohstoffe spezialisierte Fondshaus Craton Capital sieht Edelmetalle und Minenwerte als die Anlage, die eine Schlüsselrolle in einem veränderten Anlageumfeld einnehmen. Zwar reden alle vom Gold, doch investiert sind noch immer wenig. Da sei also noch viel Luft nach oben. Laut UBS investieren beispielsweise globale family offices nur 0,8 Prozent in Gold.

So geht Craton Capital von einem mehrjährigen Aufwärtstrend bei Edelmetallen und Minenwerten aus. Dies sollte Anleger aufhorchen lassen. Minenwerte haben eine lange Bodenbildungsphase hinter sich, doch diese haben sie im April abgeschlossen. Dabei hat der Aufwärtstrend bei Edelmetallen und Minen bereits vor der Covid-19-Pandemie begonnen.

Goldminenwerte können das Portfolio in Punkto Rendite stark verbessern. Also kann man Investoren nur raten bei attraktiven Goldminengesellschaften zuzugreifen, denn sie sind eine wertvolle Anlage und können Gewinne bringen, die sonst nicht leicht zu erzielen sind. Dass Preisrücksetzer dabei als Kaufgelegenheiten zu sehen sind, dürfte sich inzwischen auch herumgesprochen haben.

Zu den gut aufgestellten Edelmetallunternehmen gehören beispielsweise Mawson Resources, Fiore Gold oder Filo Mining. Mawson Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-mawson-resources-filo-mining-und-tarachi-gold/ – ist in zwei klimatisch gegensätzlichen Regionen unterwegs. In Finnland liegt das hochwertige Gold-Kobalt-Projekt Rompas-Rajapalot (mehr als zehn Quadratkilometer) und in Australien (Victoria) werden Beteiligungen an Goldkonzessionsgebieten erschlossen, sodass ein starkes Goldexplorationsportfolio entsteht.

Filo Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-mawson-resources-filo-mining-und-tarachi-gold/ – ist gut finanziert und verfügt in seinem Filo del Sol-Projekt in Chile über Gold, Silber und Kupfer. Bei den Bohrungen im Jahr 2019 konnten zwei der besten Kupfer-Gold-Bohrlöcher des Jahres weltweit ausgemacht werden.

Fiore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-fiore-gold-und-skeena-resources/ -, eine finanziell starke Gesellschaft, konnte sich wieder über einen Quartals-Produktionsrekord in seiner Pan-Goldmine in Nevada freuen. Rund acht Meilen entfernt befindet sich das Gold Rock-Projekt von Fiore Gold. Dort laufen die Explorationsarbeiten.

