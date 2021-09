Lean Focus eröffnet ein Beratungsunternehmen für Business Transformation in Deutschland

Erstellt von ots Banken

Die Expansion folgt auf einen starken Anstieg der Nachfrage nach Lean-Transformationsdienstleistungen im Land.

Lean Focus gab heute bekannt, dass es offiziell ein neues Beratungsbüro in Deutschland eröffnet hat. Während das Unternehmen derzeit mehrere Lean-Praktiker in ganz Deutschland beschäftigt, wird das neue Büro in der Nähe von Hannover angesiedelt sein und von Torsten Staude geleitet werden. Herr Staude, der in leitenden Funktionen bei Danaher, Komatsu, Henniges Automotive und Wilkhahn tätig war, wird die Rolle des Geschäftsführers von Lean Focus Deutschland übernehmen.

„Deutschland ist ein unglaublich vielversprechender Markt, insbesondere für Lean-Transformationen“, sagte Damon Baker, CEO und Präsident von Lean Focus. „Die Automobilindustrie erholt sich und treibt Innovationen schneller als je zuvor, auch dank der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Firmen wie Continental und Siemens sind Vorreiter in der Lean-Transformation. Lean hat die Kraft, Unternehmen aller Art zu verändern, wie so viele Branchenführer aus erster Hand wissen, nicht nur in der Auto-mobil- oder Fertigungsindustrie. Und genau das wollen wir in Deutschland tun – Unternehmen aller Art umgestalten.“

In den Vereinigten Staaten haben Damon Baker und sein Team aus hochrangigen Fachleuten das Lean Focus Business System(TM) bei einer Reihe weltbekannter Fortune-1000-Organisationen angewandt und ihnen dabei geholfen, die kulturelle und organisatorische Infrastruktur aufzubauen, die sie benötigen, um ihr Geschäft nachhaltig zu verändern.

Und als Geschäftsführer von Lean Focus Deutschland wird Herr Staude die gleiche bewährte Methodik auf Unternehmen in Deutschland und dem übrigen Europa anwenden. Zusammen mit der Unterstützung von Damon Baker und dem Team von Lean Focus US hat Herr Staude ein Team von sehr erfahrenen Lean-Beratern aufgebaut, welche alle Bereiche des Unternehmens abdecken. Das Lean Focus Deutschland ist auf dem besten Weg, seine Größe bis Ende des Jahres zu verdoppeln. Das ist auch nötig, denn sie haben bereits mit einer Reihe deutscher Unternehmen eine Partnerschaft geschlossen.

Auf die Frage nach der Zukunft von Lean Focus antwortete Herr Staude in echter „Lean“-Manier: „Vielversprechend und immer besser.“

Um mehr über die Dienstleistungen und Lösungen zu erfahren, die Lean Focus Deutschland anbietet, besuchen Sie http://de.leanfocus.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3304334-1&h=2154164048&u=http%3A%2F%2Fde.leanfocus.com%2F&a=http%3A%2F%2Fde.leanfocus.com) oder schreiben Sie eine E-Mail an germany@leanfocus.com.

Über Lean Focus: Lean Focus unterstützt Unternehmen beim Aufbau von Hochleistungskulturen, die ein nachhaltiges, profitables Wachstum erzielen. Das Lean Focus Business System(TM) basiert auf einem bewährten, praxisorientierten Ansatz und nutzt 5 Schlüsselelemente – Wachstum, Lean, Führung, Fundament und Leitprinzipien – um die dauerhafte organisatorische und kulturelle Infrastruktur aufzubauen, die für eine nachhaltige Transformation von Unternehmen erforderlich ist.

Lean Focus® | Unternehmen für den guten Zweck umgestalten

Pressekontakt:

Torsten Staude, Geschäftsführer – Lean Focus, Deutschland

Telefon: +49 157 50436093

Email: germany@leanfocus.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1636617/LFC_4051_German_PR_Image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1636618/LFC_Logo.jpg

Original-Content von: Lean Focus LLC, übermittelt durch news aktuell