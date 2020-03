Leistungen von Banking-Apps verbessern sich deutlich

Erstellt von Redaktion Banken

18. März 2020 – Gerade in Zeiten der Corona-Krise gewinnen Bankgeschäfte per App über das Smartphone immer mehr an Bedeutung. Welche App die besten Leistungen bietet, hat jetzt das Wirtschaftsmagazin –Capital– (Ausgabe 4/2020, EVT 19. März) in einer großen Analyse des deutschen Marktes ermittelt, die das Münchner Analysehaus Tetralog erstellt hat. Insgesamt testete Tetralog für –Capital– 30 Apps aus den drei Kategorien klassische Filial- und Online-Banken, Smartphone-Anwendungen sogenannter Mobile Banks mit eigenen Konten sowie mobile Angebote unabhängiger Dienstleister, die in ihren Apps bankübergreifend Konten integrieren.

Im Vergleich mit dem ersten Test vor einem Jahr fiel auf, dass viele Anbieter die Leistungen ihrer Apps deutlich ausgeweitet haben. Von den Banken-Apps erhielten sieben Anbieter die Höchstwertung von fünf Sternen: Die App der Sparkassen errang mit 91,3 von insgesamt 100 Punkten erneut den ersten Platz. Weitere Fünf-Sterne-Apps bieten auch die Deutsche Bank Mobile, VR-Banking, Norisbank, Comdirect, Commerzbank Banking und Consorsbank.

Von den diesmal sieben untersuchten Mobile-Bank-Apps überzeugte erneut die App von N26 als einziges Angebot mit fünf Sternen in dieser Gruppe. Bei den unabhängigen Finanz-Apps konnten die Angebote von Finanzblick Online-Banking und Numbrs punkten und erhielten fünf Sterne.

Bewertet wurden die Banking-Apps in den zwei Disziplinen Funktionalität und Sicherheit, die zu 70 bzw. 30 Prozent in das Ergebnis einflossen. Bei der Funktionalität ging es um den Seitenaufbau, die Handhabung, Zahlungsfunktionen und die Vielfalt im Service. Beim Wertungskriterium Sicherheit wurden die Qualität von An- und Abmeldung für die Nutzung, die Anforderungen an Verfahren für die Freigabe von Transaktionen sowie explizite Hinweise auf die jeweiligen Datenschutzbestimmungen einbezogen.

