LHI-Gruppe: 1,5 Mrd. Euro Transaktionsvolumen 2019

Für die LHI Gruppe war 2019 ein sehr gutes Jahr. Die Bereiche ?Strukturierte Finanzierungen? und ?Investmentprodukte? generierten im Jahr 2019 ein Neugeschäftsvolumen von rd. 1,2 Mrd. Euro, das ist eine Steigerung um mehr als 20 % zum Vorjahr.

Das gesamte Transaktionsvolumen des Asset- und Investmentmanagers aus Pullach bei München lag bei 1,5 Mrd. Euro, davon sind über 2/3 Ankäufe.

Insgesamt verwaltet die LHI ein Volumen von rund 15,5 Mrd. Euro und ist damit einer der größten Assetmanager in Deutschland.

Bei den Investmentprodukten konnte die LHI 2019 mit 500 Mio. Euro weit mehr als doppelt so viele Kapitalzusagen für Ihr Produktportfolio platzieren als im Vorjahr.

Auch 2020 setzt die LHI ihre Strategie fort und bietet für Unternehmen individuelle Finanzierungsstrukturen sowie Investmentprodukte für Institutionelle Investoren in den Assetklassen Aviation, Erneuerbare Energien und Immobilien. Dabei liegen nachhaltige Investments auch bei der LHI im Fokus. So hat sie z.B. vor kurzem bei einem großen Gewerbeimmobilienportorfolio den Energiebezug optimiert und mit intelligenten Messysteme ausgestattet sowie auf CO-2 neutrale Energieträger umgestellt. Ebenso wurde ein ESG-Kriterienkatalog entwickelt, mit dem Objekte speziell auf die ESG-Dimensionen geprüft werden können.

Die LHI Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen und besteht aus der LHI Holding GmbH und der LHI Leasing GmbH, die 1973 gegründet wurde, sowie deren Tochtergesellschaften. Sie bietet die Gestaltung strukturierter Finanzierungen für Unternehmen, außerdem Real Estate Management, und Objektverwaltung. Für semi-/professionelle und private Investoren konzipiert die LHI Investmentprodukte in den Assetklassen Immobilien, Erneuerbare Energien und Aviation. Bisher investierten mehr als 17.000 Investoren in über 160 Investments der LHI. Insgesamt verwaltet die LHI Gruppe einen Bestand von 15,5 Mrd. Euro. Die Unternehmenszentrale ist in Pullach bei München. International ist die LHI Gruppe in Polen und in Luxemburg vertreten. An allen Standorten arbeiten rd. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.