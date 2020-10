Lions & Partners sorgen für Top Zinsen inkl. Einlagensicherung

Viele Deutsche setzen bei ihrer persönlichen Geldanlage im Wesentlichen auf Tages- oder Festgeldsparen.

Bedingt durch das aktuelle Niedrigzinsumfeld haben Verbraucher damit keine Chance höhere Renditen bei ihrer Hausbank zu erzielen. Die Alternative besteht für Anleger bis dato in der Eröffnung verschiedener Tages- oder Festgeldkonten bei unterschiedlichen Banken.

Tages- & Festgeld:

Aus diesem Grund setzen die Produkte der Lions und Partners AG neben deutschen Banken auch auf europaweite Anlagenstrategien. Kunden profitieren davon und werden, im Gegensatz zu anderen Anbieten, nicht mit ihren Konten ins Ausland verlagert, sondern erhalten alle Produkte zentral auf ihrem Lions & Partners-Konto.

Die Vorteile der Lions und Partners AG umfassen exklusive Spar- & Anlagenprodukte inklusive direktem Zugang zu europaweiten Tages- und Festgeldkonten. Durch die EU Einlagensicherung sind alle Tages- und Festgeldkonten bis zu 100.000 EUR pro Anleger und Bank gesetzlich geschützt.

Aktien:

Der weitere Kernbereich ist der Wertpapierhandel. Langfristig ist eine Anlage in Aktien nicht zu schlagen. Sie verspricht höhere Renditen als anderen Anlageformen, da sie die ertragreichen Phasen an der Börse nutzt und die schwächeren Abschnitte aushält.

Die Lions and Partners AG steht ihren Kunden dabei jederzeit zur Seite, die passende Aktie zu finden. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand. Durch ein breit aufgestelltes Portfolio und im direkten Kontakt mit dem Kunden bietet sie einen bequemen Weg in den Wertpapierhandel. Über den persönlichen Berater stehen umfangreiche Handelsmöglichkeiten auf allen Handelsplätzen bei niedrigen Ordergebühren zur Verfügung.

Direkte Beratung:

Direkte Beratung steht dabei immer im Vordergrund. Im Vergleich zu anderen Anbietern verzichtet die Lions & Partners AG auf langwierige und komplexe Onlineformulare. Anlegern wird, ganz klassisch, ein persönlicher Ansprechpartner geboten, der ihnen rund um das Thema Anlageprodukte zur Seite steht.