Lizenz- und Streaming-Unternehmen als Investment

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Royalty- und Streaming-Gesellschaften stellen Bergbauunternehmen Kapital zur Verfügung. Diese können dann ihre Projekte erweitern und entwickeln. Im Gegenzug erhält das Royalty-Unternehmen einen Prozentsatz der Einnahmen oder die produzierten Metalle zu einem reduzierten Preis. Die Gebührenvereinbarung wird oft als NSR (Net Smelter Return) bezeichnet. Bringen Royalty-Unternehmen eine Diversifizierung mit für den Investor, so haben sie auch einige Vorteile für das Unternehmen selbst. Sie haben nicht das Risiko von Kostenüberschreitungen und sind nicht dem Druck von Betriebskosten ausgesetzt. Denn dies liegt beim Bergbauunternehmen.

Auch können Einnahmen schneller erzielt werden, da in weit fortgeschrittene oder auch schon produzierende Bergbaubetriebe investiert werden kann. Auch können Royalty-Unternehmen ihr Portfolio global aufstellen, während ein Bergbauunternehmen meist regional ausgerichtet ist. Damit sind die Royalty-Unternehmen vielseitiger aufgestellt als die Bergbaugesellschaften. Bei einem Marktaufschwung, steigenden Metallpreisen verdient das Royalty-Unternehmen automatisch mit. Und wenn die Bergbaugesellschaft neue Entdeckungen macht, kommt dies auch dem Royalty-Unternehmen zugute. Dies ohne weiteres Zutun. Das Royalty-Geschäft wächst, so sind diese alternativen Finanzierungsformen von 2,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf mehr als 15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 angestiegen.

Im Edelmetallbereich gibt es etwa Empress Royalty mit 13 Projekten im Explorationsbereich (12 Goldprojekte, ein Kupfer-Zink-Projekt), gelegen in Kanada. Daneben besteht eine Beteiligung an drei Projekten im Entwicklungsstadium in Afrika und Mexiko (Gold und Silber).

Eine etablierte Goldgesellschaft, GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=7iPpGTIht2U -, hat eine Tochtergesellschaft, die Gold Royalty Corp. gegründet. GoldMining selbst besitzt eine Reihe von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in Peru, Kanada, Brasilien, Kolumbien und in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

