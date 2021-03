Lohnt sich das Mining von Bitcoin noch?

Erstellt von Redaktion Allgemein

Es sollte bedacht werden, dass mehrere Miner parallel um jeden richtigen Block kämpfen und der Gewinner dieses Kampfes häufig derjenige ist, dessen Computer sich als leistungsfähiger herausstellte und die ihm zugewiesene Aufgabe in kürzester Zeit gelöst wurde. Der extrem vereinfachte Abbauprozess kann als ein Computer beschrieben werden, der mathematische Probleme von hoher Komplexität löst, für die jeder ein Datenpaket erhält, das elektronischen Münzen zugrunde liegt. Im Laufe der Zeit sammeln sich diese Blöcke an und verschmelzen zu einer einzigen Kette von Programmcode. Die abgeschlossene Kette, die die regulierte Anzahl von Elementen enthält, repräsentiert die Einheit der Kryptowährung.

Neue Coins, d.h. Einheiten eines Kryptowährungs-Assets, können nur durch Mining und sonst nichts entstehen. Das ist das Grundprinzip, auf dem die Arbeit in dieser Branche ruht. Miner haben andere Aufgaben, weil diese Arbeit für sie unter anderem auch eine zusätzliche Einnahmequelle ist. Somit unterstützen Personen, die an der Extraktion der Kryptowährung beteiligt sind, die Funktion des Übertragungssystems zwischen anderen Teilnehmern, d. h. sie bedienen und bestätigen von Dritten bestellte Transaktionen. Darüber hinaus speichert die Ausrüstung der Miner Informationen über den aktuellen Status des Blockchain-Netzwerks, einschließlich aller Ereignisse, die mit der Kryptowährung seit ihrer Einführung aufgetreten sind, zum Beispiel wo und wann eine bestimmte Einheit der Kryptowährung erzeugt wurde, wer hat sie an wen überwiesen und wie viel, wie viele Transaktionen wurden getätigt usw. All dies erfordert natürlich Produktionskapazität. Für jede bestätigte Transaktion erhalten Miner jedoch eine Belohnung, die in Form von obligatorischen Provisionskosten abgebucht wird.

Eigentlich sollten es keine Provisionen im System sein. Es wurde gemunkelt, dass Satoshi Nakamoto, der Gründer der ersten Kryptowährung der Welt, eines der Hauptziele war, einen Vermögenswert zu schaffen, der keine zusätzlichen Kosten verursacht, wenn das Geld von einem Konto auf ein anderes überwiesen wird. Angesichts der Tatsache, dass es viele Transaktionen gibt und alle nicht in den von den Minern ausgetauschten Informationsblock passen, fungiert die Provision in gewisser Weise als Gebühr für die Beschleunigung der Zahlung und deren sofortige Prüfung durch die Miner.

Das gilt hauptsächlich für Kryptowährungen mit einer großen Kapitalisierung und einem großen Benutzersystem auf der ganzen Welt. In solchen Fällen kann die Nachfrage nach Dienstleistungen für Miner deren Fähigkeit übersteigen, was bedeutet, dass Sie für die vorrangige Prüfung des Antrags auf eine Transaktion einen Aufpreis zahlen müssen. Um solche Situationen zu beseitigen, muss man besondere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Modernisierung der Kryptowährung und den Funktionsprinzipien ergreifen.

Eigentlich kann jeder von uns Miner werden, hier gibt es keine Einschränkungen, außer der Notwendigkeit, Startkapital zu haben, das für den Kauf von Ausrüstung erforderlich ist. Die Ausrüstung ist aber sehr teuer. Angesichts der ständig wachsenden Zahl von Minern ist jeden Tag immer komplexere und leistungsfähigere Hardware erforderlich, um Gewinne zu erzielen. Zu Beginn der ersten Kryptowährung könnte sie auf PC unter Verwendung eines Zentralprozessors erzeugt werden. Im Laufe der Zeit wurden die Aufgaben der Informationsverarbeitung auf die Schultern leistungsfähigerer und besser geeigneter Grafikkarten verlagert.

Dies führte zu einer Zunahme der Komplexität des Minings. Um den steigenden Kosten für Kryptowährungen gerecht zu werden, begannen Benutzer, immer mehr Grafikkarten zu kaufen und zu installieren. Hersteller von Grafikkarten, die die Aussichten und die tatsächliche Bildung eines neuen spezifischen Absatzmarktes bewertet hatten, begannen, Spezialgeräte mit maximaler Kapazität herzustellen.