Lucerne Capitalübermittelt einen Brief an den Vorstand von Altice Europe, in dem tiefe Besorgnis über das Übernahmeangebot von Next Private B.V. zum Ausdruck gebracht wird.

Ist der Ansicht, dass das Angebot das Unternehmen erheblich unterbewertet und die Rechte von Minderheitsaktionären vernachlässigt

Lucerne Capital Management (“Lucerne”), ein eingetragener Investmentberater, der Fonds verwaltet, die rund 94 Millionen EUR an Aktien von Altice Europe N.V. besitzen. (ATC.AS) (“Altice Europe” oder das “Unternehmen”), übermittelte heute ein Schreiben an den Vorstand von Altice Europe, in dem er seine tiefe Besorgnis über das Barangebot von Next Private B.V. in Höhe von 4,11 EUR pro Aktie für alle Stammaktien A und Stammaktien B von Altice Europe zum Ausdruck brachte. (das “Angebot”) geäußert hat.

Als langfristiger Aktionär der Altice Europe-Aktie weist Lucerne in dem Schreiben darauf hin, dass das Angebot opportunistisch ist, das Unternehmen deutlich unterbewertet und so strukturiert ist, dass die Rechte der Altice Europe-Minderheitsaktionäre vernachlässigt werden.. Insbesondere:

– Der Angebotspreis spiegelt in keiner Weise den wahren Wert des Unternehmens wider, sondern beinhaltet vielmehr einen erheblichen Rabatt statt einer Prämie. Herr Drahi nutzt die durch COVID-19 verursachte vorübergehende Flaute des Aktienkurses, um den enormen Wertzuwachs für sich selbst und andere, die sich nur mit Aktien engagieren, zum Nachteil der Minderheitsaktionäre zu erschließen. Dies ist nach niederländischem Recht und aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung und der treuhänderischen Pflichten der unabhängigen Vorstandsmitglieder gegenüber allen Minderheitsaktionären und allen anderen Interessengruppen inakzeptabel. – Das Angebot beinhaltet eine “Mindestannahmequote von mindestens 95 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Altice Europe, auf die nach Rücksprache mit Altice Europe verzichtet werden kann “, eine höchst ungewöhnliche Bedingung, die es Herrn Drahi offenbar ermöglichen soll, die Minderheitsaktionäre unabhängig von der Annahmequote auszuschließen. – Lucerne bittet um die Beantwortung mehrerer Schlüsselfragen sowie um eine Kopie des Fusionsvertrags und der Fairness Opinions von Lazard Frères SAS und LionTree Advisors LLC, die Lucerne zur Verfügung gestellt oder online veröffentlicht werden sollen. – Die Minderheitsaktionäre verfügen nicht über den gleichen Umfang an Informationen wie Herr Drahi (angesichts seiner Position als Mehrheitsaktionär und Präsident des Altice Europe Board), und da es sich um eine Transaktion mit verbundenen Parteien handelt, ist es für alle anderen Aktionäre von entscheidender Bedeutung, die von Lucerne verlangten Informationen auf transparente und schnelle Weise zu erhalten. – Herr Drahi (noch irgendein von Herrn Drahi kontrolliertes Unternehmen) kann über keine der Entschließungen abstimmen, die für die für die EGM während des Angebotszeitraums eingereichten Umstrukturierungen nach dem Angebot erforderlich sind, oder über andere Entschließungen, über die auf der EGM in Bezug auf das Angebot abzustimmen ist, angesichts der Tatsache, dass dies eine Transaktion mit verbundenen Parteien darstellt, die einen klaren Interessenkonflikt für Herrn Drahi darstellt.

Der vollständige Text des Schreibens, das an den Vorstand von Altice Europe geschickt wurde, finden Sie hier: https://hubs.ly/H0xfdZM0 (https://c212.net/c/l ink/?t=0&l=de&o=2936627-1&h=1817260966&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F t%3D0%26l%3Den%26o%3D2936627-2%26h%3D2219257439%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhubs.l y%252FH0xfdZM0%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fhubs.ly%252FH0xfdZM0&a=https%3A%2F%2Fhu bs.ly%2FH0xfdZM0)

Informationen zu Lucerne Capital Management

Lucerne Capital Management wurde im Jahr 2000 von Pieter Taselaar gegründet und ist eine Investmentfirma, die sich auf die Bottom-up-Aktienauswahl mit Schwerpunkt auf den europäischen Märkten spezialisiert hat.

