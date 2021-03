Maple Gold ernennt Kiran Patankar zum Senior Vice President Growth Strategy und gewährt Aktienoptionen

Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) („Maple Gold“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) freut sich, die Ernennung von Kiran Patankar in die Position des Senior Vice President, Growth Strategy, bekannt zu geben. Herr Patankar ist eine bewährte Führungskraft im Bergbau mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in leitenden Positionen bei wachstumsorientierten börsennotierten Unternehmen und führenden kanadischen/globalen Finanzinstituten. In dieser neuen Rolle wird er das Unternehmensentwicklungsteam bei der Suche nach neuen Wachstumsmöglichkeiten ergänzen.

Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, erklärte: „Ich freue mich sehr, Kiran im Team von Maple Gold willkommen zu heißen. Sein starker finanzieller, kapitalmarktbezogener und technischer Hintergrund wird die Fähigkeiten unseres bestehenden Teams perfekt ergänzen und uns in die Lage versetzen, die Wachstumschancen des Unternehmens geschickt voranzutreiben.“

Kiran Patankar, Maple Gold–s SVP, Growth Strategy, erklärte: „Ich könnte mich nicht mehr freuen, dem Team von Maple Gold beizutreten. Ich kenne Matthew seit vielen Jahren und wir teilen ein starkes Engagement für die Wertschöpfung für die Aktionäre sowie eine optimistische und dennoch pragmatische Sicht auf den Goldminensektor. Mit einem Projekt in Distriktgröße im produktiven Abitibi-Goldgürtel, einer strategischen Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Goldminenunternehmen und einer starken Bilanz sind wir gut positioniert, um kurzfristige Chancen zu nutzen und unsere längerfristigen Unternehmenswachstumsprioritäten umzusetzen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit unserem sehr erfahrenen Managementteam, unseren Beratern und dem Board, um auf den jüngsten Erfolgen des Unternehmens aufzubauen.?

Kiran Patankar ? SVP Wachstumsstrategie

Herr Patankar verfügt über vielfältige technische und strategische Führungsqualitäten, einschließlich Fusionen und Akquisitionen, Kapitalbeschaffung, Bewertung und Optimierung von Bergbauprojekten, Vertragsverhandlungen, Einbindung von Interessengruppen und Unternehmensführung. Zuvor war er President, CEO und Director von zwei an der TSX-V notierten Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, wo er Wachstumsinitiativen leitete und erfolgreiche Unternehmensturnarounds inszenierte. Von 2007 bis 2014 war Herr Patankar als Investmentbanker bei Macquarie Capital Markets Canada Ltd. und Mackie Research Capital Corp. tätig, wo er eine Reihe von börsennotierten und privaten Unternehmen in strategischen Unternehmensangelegenheiten beriet, einschließlich interner und externer Wachstumsprojekte sowie M&A- und Eigenkapitalfinanzierungstransaktionen im Gesamtwert von mehr als 3 Milliarden Dollar. Herr Patankar hat einen Bachelor of Science in Geological Engineering von der Colorado School of Mines und einen MBA von der Yale School of Management.

Gewährung von Aktienoptionen

In Verbindung mit der Ernennung hat das Unternehmen Herrn Patankar 400.000 Aktienoptionen gewährt, die zu einem Preis von $0,325 ausübbar sind. Die Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu einem Drittel sofort, zu einem Drittel 12 Monate ab dem Tag der Gewährung und zu einem Drittel 24 Monate ab dem Tag der Gewährung unverfallbar. Der Equity Incentive Plan des Unternehmens (der „Plan“) regelt diese Optionen sowie die Bedingungen für deren Ausübung, die in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange („TSX-V“) erfolgt.

Jährliche Zuteilung von „Restricted Share Units“ und „Deferred Share Units

Gemäß seinem neuen Plan vom 17. Dezember 2020 hat das Unternehmen eine Gesamtzuteilung von 550.000 Deferred Share Units („DSUs“) an seine Directors und eine Gesamtzuteilung von 3.175.000 Restricted Share Units („RSUs“) an seine Directors, Führungskräfte und Mitarbeiter vorgenommen.

Die RSUs werden zu 1/3 am 30. April 2021, zu 1/3 in 12 Monaten und zu 1/3 in 24 Monaten nach dem Datum der Gewährung unverfallbar. Weitere Einzelheiten zum Plan sind im Management Information Circular des Unternehmens enthalten, das am 23. November 2020 eingereicht wurde und auf SEDAR verfügbar ist.

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. ist ein fortschrittliches kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in einem 50/50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited befindet, um gemeinsam die Goldprojekte Douay und Joutel in Quebecs produktivem Abitibi Greenstone Gold Belt voranzutreiben. Das Projekt profitiert von einem außergewöhnlichen Zugang zur Infrastruktur und verfügt über ~400 km2 äußerst aussichtsreiches Gelände, einschließlich einer etablierten Goldressource, die ein beträchtliches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung birgt, sowie der ehemals produzierenden Mine Telbel.

Die Liegenschaft beherbergt auch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen entlang einer 55 km langen Streichlänge der Casa Berardi Deformationszone, die noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden, wodurch das Projekt reif für neue Gold- und Polymetallentdeckungen ist. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert und konzentriert sich derzeit auf die Durchführung aggressiver Explorationsprogramme, um die Ressourcen zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen, um einen aufregenden neuen Goldbezirk im Herzen des Abitibi zu etablieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Kanada, einschließlich Aussagen über Möglichkeiten der Unternehmensentwicklung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Ungewissheiten und der bestmöglichen Einschätzung zukünftiger Ereignisse durch das Management. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Eine detailliertere Diskussion solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen von Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.