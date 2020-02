Maple Gold mobilisiert Bohrgerät auf NW-Zone und liefert Update der Bohrkampagne

Maple Gold Mines Ltd. “Maple Gold” oder das “Unternehmen”) (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G – https://www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-drilling-new-high-grade-extension-531-zone/ ) freut sich bekannt zu geben, dass ein Bohrgerät in die Zone NW mobilisiert wurde, wo die Bohrungen mit einem einzigen Bohrloch begonnen haben, um die seitliche Kontinuität der oberflächennahen hochgradigen Mineralisierung zu erproben. Nach dem Abschluss des Bohrlochs in der NW-Zone plant das Unternehmen, mit den Bohrungen in den vorrangigen Zielen innerhalb der Nika-Zone (4-5 Bohrungen geplant) und im westlichen Teil der Porphyr-Zone (8-9 Bohrungen geplant, siehe Abbildung 1 unten) zu beginnen.

531 Aktualisierung der Zone

Das Unternehmen hat zwei Bohrlöcher in der Zone 531 abgeschlossen, die die Vertiefung des letztjährigen Bohrlochs (DO-19-262: 51 Meter mit 2,81 g/t Au und 28 m mit 2,55 g/t) sowie ein südliches Step-Out-Bohrloch zur Erprobung der Kontinuität in der Neigung (siehe Pressemitteilung vom 20. Januar 2020) umfassten. Die Bohrkerne für diese beiden Bohrlöcher wurden an ALS Laboratories verschickt, die Untersuchungen stehen noch aus. Das Unternehmen ist auch der Ansicht, dass es ein beträchtliches Potenzial für die Hinzufügung von höherwertigen Unzen entlang des Trends im Südosten gibt und hat dort mehrere zusätzliche Standorte für nachfolgende Bohrungen genehmigt. Maple Gold schloss vor kurzem die IP-Arbeiten ab (siehe Pressemitteilung vom 29. Januar 2020), die drei (3) Testlinien umfassten, die auch die potenziellen Süd-Südost-Erweiterungen in der Zone 531 abdeckten. Wenn die Ergebnisse das bestehende erweiterte Zielkonzept des Unternehmens weiter unterstützen, werden zusätzliche Bohrungen in der Zone 531 hohe Priorität erhalten und entsprechend geplant.

NW-Zone – Bohrungen im Gange

Ähnlich wie in der Zone 531 gab es im Ressourcengebiet der Zone NW keine jüngsten Bohrungen, mit Ausnahme einiger Step-Out-Löcher, die 2017 und 2018 außerhalb des Ressourcengebiets gebohrt wurden. Wie das von Maple Gold im vergangenen Jahr in der Zone 531 durchgeführte 3D-Modell-Bohrloch zeigte, ist das Potenzial für neue Ideen und aktualisierte Interpretationen, die zur Entdeckung einer wesentlich breiteren und hochgradigeren Mineralisierung auf dem Projekt Douay führen könnten, hoch. Bei dem hier zu bohrenden Bohrloch handelt es sich um ein Step-Out-Bohrloch, das das Ressourcengebiet der NW-Zone nach Westen erweitern soll, indem die westliche Kontinuität eines angrenzenden oberflächennahen hochgradigen Abschnitts mit durchschnittlich 3,15 g/t Au auf 8,9 m aus 41 m Tiefe erprobt wird, was einen deutlich höheren Gehalt als die aktuelle Ressource in der NW-Zone mit 2,6 Mio. T @ 1,14 g/t Au für 96.000 Unzen Au (RPA 2019) darstellt.

Der VP von Maple Gold, Exploration, Fred Speidel, kommentierte dazu: “Wir sind fasziniert vom Potenzial der NW-Zone, insbesondere in Analogie zu unserem Erfolg von 2019 in der Zone 531. Die NW-Zone hat den Vorteil einer oberflächennahen hochgradigen Mineralisierung, die wir zu erweitern versuchen werden. Unsere Ziele mit unseren Bohrungen in den Ressourcengebieten konzentrieren sich weiterhin auf Gebiete, die unserer Meinung nach das größte Potenzial für die Hinzufügung von höherwertigen Unzen und die Beeinflussung künftiger Wirtschaftsstudien bieten. Wir freuen uns auch auf neue IP-Ergebnisse, die neue Entdeckungsbohrungen jenseits des Ressourcengebiets im Laufe dieses Winters unterstützen könnten”.

Zone Nika – mit dem Ziel, die Entdeckung von 2018 weiter zu erhöhen

Die Zone Nika wurde zusammen mit dem Entdeckungsbohrloch des Unternehmens aus dem Jahr 2018 (DO-18-217) eingerichtet, das 51 m mit 1,77 g/t Au durchschnitt. Im Jahr 2019 schloss das Unternehmen zwei sehr aggressive 200 Meter lange Step-Out-Löcher ab, die beide eine breite, niedriggradigere Halo-Mineralisierung durchschnitten. Die bisherigen Bohrungen in der Zone Nika unterstützten in der jüngsten Ressourcenschätzung eine neue konzeptuelle Grube, die über 100.000 abgeleitete Unzen mit durchschnittlichen Lagerstättengehalten (RPA 2019) beitrug. Die Bohrungen in der Zone Nika im Jahr 2020 werden zusätzliche Infill-Bohrungen umfassen, die darauf abzielen, die neigungsaufwärts gerichtete oder oberflächennahe Ausprägung der zuvor entdeckten hochgradigen Mineralisierung besser zu definieren und einige der Bohrlöcher auf der Ostseite von Nika weiter aufzufüllen, um die Ressource in dieser Richtung zu erweitern. Die signifikante Mineralisierung setzt sich über 300 m über die aktuellen Grenzen der Nika-Grube hinaus fort, so dass erfolgreiche Bohrungen innerhalb der aktuellen Lückenbereiche das Potenzial haben, deutlich mehr Mineralisierung in die Grube zu bringen und/oder die Dimensionen der aktuellen Grube zu erweitern.

Porphyr-Zone – mit dem Ziel höhergradige Erweiterungen im Westen

Die Porphyr-Zone stellt eine der neueren Entdeckungen (2004) dar, und obwohl bedeutende Bohrungen durchgeführt wurden, wobei mehrere Gebiete eine ausreichende Bohrdichte aufweisen, um zur angezeigten Ressourcenkategorie zu gehören, gibt es mehrere Gebiete mit großen Bohrabständen, insbesondere im nordwestlichen Teil der Zone, wo auch überdurchschnittlich hohe Gehalte nahe der Oberfläche vorhanden sind. Daher sind in diesem Gebiet insgesamt 8-9 Bohrungen geplant. Zusätzlich zu den geplanten Step-Out- und Gap-Area-Bohrungen mit dem aktuellen Bohrgerät plant das Unternehmen, in den kommenden Wochen ein zusätzliches Gerät zu mobilisieren, um das Programm in der zweiten Hälfte der Wintersaison zu beschleunigen; weitere 5 Bohrungen sind im südöstlichen Teil der Porphyr-Zone geplant.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice-President Exploration, von Maple Gold, überprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß den Normen des National Instrument 43-101 zur Offenlegung von Mineralprojekten. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung offengelegten Explorationsinformationen durch seine direkte Beteiligung an der Arbeit überprüft. Klicken Sie auf den folgenden Link, um die QA-QC-Standards und -Protokolle des Unternehmens einzusehen: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement.

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortgeschrittenes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbauländer konzentriert. Das ~355 km² große Goldprojekt Douay des Unternehmens befindet sich entlang der Deformationszone Casa Berardi (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Abitibi-Grünstein-Gürtels im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.maplegoldmines.com

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERENDER DIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNIMMT DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält “vorausblickende Informationen” und “vorausblickende Aussagen” (gemeinsam als “vorausblickende Aussagen” bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung in Kanada, einschließlich Aussagen über das aussichtsreiche Mineralisierungspotenzial der Porphyr-Zone, das Potenzial für eine bedeutende Mineralisierung aus anderen Bohrungen des erwähnten Bohrprogramms und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Ungewissheiten und der besten Einschätzung des Managements über zukünftige Ereignisse. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Zeitpunkt und den Abschluss der Privatplatzierung. Bei der Verwendung von Wörtern wie “antizipieren”, “werden”, “beabsichtigen” und ähnlichen Ausdrücken sollen hier zukunftsgerichtete Aussagen identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe für vernünftig hielt, oder in bestimmten Fällen auf Gutachten Dritter. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Für eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, wenden Sie sich bitte an Maple Gold Mines Ltd. Die Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden sind unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.